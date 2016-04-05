І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг.
Ядерний реактор - актив, який приносить гроші. На нього знайдуть гроші. Без нього взагалі б керосинивитми лапами б сиділи. І сиділи. ЯЗ- пасив. Я вам розказав, як обслуговувався неядерний пасив (техніка армії). Якщо не доходить - до побачення. Я бачив весь цей занепад зсередини. І молодших офіцерів, які ширялись (або на алкоклінці в стаціонарі лікувались), і старших офіцерів, які замість контролю підлеглих - таксували. Бо не було що їсти.
Що означає "знайдуть"? Я думаю якби атомщики розказали про 90-ті як обслуговувався "актив" то б ми також взнали багато цікавого. Тим більше є факт - в 1986 зірвався якраз "актив", а не ядерна боєголовка(пасив)! А пасив - тому що влада зробила його пасивом. Можна було не давати гроші на армію, а давати тільки на підтримку ЯЗ. Грошей би хватило. Але це інше питання. Я задам інше: Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???
vt313 написав:По этому поводу fler Вам правильно ответила. Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.
Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году. Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон. А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?
А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.
Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.
Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно. На этом фоне начинать медицинский туризм можно. А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?
И вопрос чисто стратегический. Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.
І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг.
Ядерний реактор - актив, який приносить гроші. На нього знайдуть гроші. Без нього взагалі б керосинивитми лапами б сиділи. І сиділи. ЯЗ- пасив. Я вам розказав, як обслуговувався неядерний пасив (техніка армії). Якщо не доходить - до побачення. Я бачив весь цей занепад зсередини. І молодших офіцерів, які ширялись (або на алкоклінці в стаціонарі лікувались), і старших офіцерів, які замість контролю підлеглих - таксували. Бо не було що їсти.
Що означає "знайдуть"? Я думаю якби атомщики розказали про 90-ті як обслуговувався "актив" то б ми також взнали багато цікавого. Тим більше є факт - в 1986 зірвався якраз "актив", а не ядерна боєголовка(пасив)! А пасив - тому що влада зробила його пасивом. Можна було не давати гроші на армію, а давати тільки на підтримку ЯЗ. Грошей би хватило. Але це інше питання. Я задам інше: Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???
Що цікаво, при володіння ЯЗ не потрібна мільйонна армія: "дешево і сердито"