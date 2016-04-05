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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46094610461146124613>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:48

  Hotab написав:andrijk777 ,
І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг. :D

Ядерний реактор - актив, який приносить гроші. На нього знайдуть гроші. Без нього взагалі б керосинивитми лапами б сиділи. І сиділи.
ЯЗ- пасив. Я вам розказав, як обслуговувався неядерний пасив (техніка армії). Якщо не доходить - до побачення. Я бачив весь цей занепад зсередини. І молодших офіцерів, які ширялись (або на алкоклінці в стаціонарі лікувались), і старших офіцерів, які замість контролю підлеглих - таксували. Бо не було що їсти.

Що означає "знайдуть"? Я думаю якби атомщики розказали про 90-ті як обслуговувався "актив" то б ми також взнали багато цікавого. Тим більше є факт - в 1986 зірвався якраз "актив", а не ядерна боєголовка(пасив)!
А пасив - тому що влада зробила його пасивом. Можна було не давати гроші на армію, а давати тільки на підтримку ЯЗ. Грошей би хватило.
Але це інше питання.
Я задам інше:
Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:50

andrijk777 ,
Можна було не давати гроші на армію, а давати тільки на підтримку ЯЗ. Грошей би хватило.

Це дно. Далі нема про що. Сільгоспакадемія ім.Докучаєва.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лип, 2023 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:51

  Hotab написав:Це дно. Далі нема про що.

Злив зарахував.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:52

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Це дно. Далі нема про що.

Злив зарахував.

Святкуй)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:53

  ЛАД написав:
  vt313 написав:По этому поводу fler Вам правильно ответила.
Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.

Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.
Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.
А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?


Работают на экспорт, и что? Станет на 5000 больше, это что плохо?
С чего Вы взяли, что он заплатит много налогов? Вот зарплата работников и все.
Оператор линии
https://flagma.cz/ru/vakansiya-rabotnik ... 63492.html
Будут еще грузчики, уборщики, ...

А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.

Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.

Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно.
На этом фоне начинать медицинский туризм можно.
А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

И вопрос чисто стратегический.
Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:55

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777 ,
І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг. :D

Ядерний реактор - актив, який приносить гроші. На нього знайдуть гроші. Без нього взагалі б керосинивитми лапами б сиділи. І сиділи.
ЯЗ- пасив. Я вам розказав, як обслуговувався неядерний пасив (техніка армії). Якщо не доходить - до побачення. Я бачив весь цей занепад зсередини. І молодших офіцерів, які ширялись (або на алкоклінці в стаціонарі лікувались), і старших офіцерів, які замість контролю підлеглих - таксували. Бо не було що їсти.

Що означає "знайдуть"? Я думаю якби атомщики розказали про 90-ті як обслуговувався "актив" то б ми також взнали багато цікавого. Тим більше є факт - в 1986 зірвався якраз "актив", а не ядерна боєголовка(пасив)!
А пасив - тому що влада зробила його пасивом. Можна було не давати гроші на армію, а давати тільки на підтримку ЯЗ. Грошей би хватило.
Але це інше питання.
Я задам інше:
Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???

Що цікаво, при володіння ЯЗ не потрібна мільйонна армія: "дешево і сердито"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:56

  sergey_sryvkin написав:
  fler написав:ПС. Моя думка - війна закінчиться до кінця цього року. Причина - ресурси. У кацапів закінчуються гроші та техніка, а також терпець у підсанкційних олігархів та політиків.


Чого вартий "терпець олігархів та політиків" в РФ? На мою думку взагалі нічого.

Погляньте, як Кінь б'є копитом, просить, щоб з нього санкції зняли. Веде перемовини з США, де навіть заявив, що "пуйла восени вже не буде"(при владі) і т.д.

  sergey_sryvkin написав:Хто припинить бойові дії, Україна? На яких умовах?..

Кацапія. Досягли всіх цілей СВО :mrgreen:

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Но не проси тебя усыновлять
я наоборот хотел тебя усыновить

:lol: Hotab, oце була б сім'я!)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:58

  vt313 написав:А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

Пісчані/кременні кар"єри на Житомирщині :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:58

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:59

fler , мрієш третьою? ;)
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  #<1 ... 46094610461146124613>
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