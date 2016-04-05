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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4610461146124613>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:03

  andrijk777 написав:Я задам інше:
Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???


Це не важливо. А Ви готові були його використати?

В лютому 2014 достатньо було збити пару транспортних літаків.
Але ніхто не прийняв таке рішення.
Навіть рішення про вихід кораблів в море не прийняли.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:06

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:08

Артур Пирожков

- хочешь его?
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- а нас? Нас будет двое! Нет??? Виталя, тебя не хотят. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:08

  flyman написав:
  vt313 написав:А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

Пісчані/кременні кар"єри на Житомирщині :mrgreen:


Можна навіть ЗТМК накинути даром. І історію про КР580. Тільки навіщо це Інтелу. :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:12

  vt313 написав:
  flyman написав:
  vt313 написав:А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

Пісчані/кременні кар"єри на Житомирщині :mrgreen:


Можна навіть ЗТМК накинути даром. І історію про КР580. Тільки навіщо це Інтелу. :oops:

Щоб була тут своя Силіконова Долина, і Україна була як Тайвань і Каліфорнія разом узяті :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:13

flyman силіконова долина з помідорами і закрутками? 😅
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:14

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:20

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:що ви вважаєте закінченням війни? Капітуляцію РФ?

звісно капітуляцію, яку будуть підписувати в Челябінську.
А якщо серйозно то один з варіантів побажання флер це якесь квазі-перемиря на декілька років яке може закінчитись або миром реальним або новою війною або вічним перемирям з взаємними територіальними притензіями.
А що саме станеться з цих трьох варіантів - це вже залежить від безлічі факторів (смерть пуйла/зміна режиму, зняття/незняття санкцій, подальше озброєння України, реформи, ЄС/НАТО, усталость ат вайни і ще десяток інших)

Реальним миром - неможливо. Новою війною - обов'язково. Вічним перемир'ям - неможливо.
Тому воно й "квазі", що це може бути тільки паузою у війні. При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.
Ми не можемо допускати ніяких "мирних угод" бо ніякі угоди з москалями нічого не варті. Це просто односторонні зобов'язання.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:21

Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.
Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinu-zapros ... 69545.html

  Hotab написав:fler , мрієш третьою? ;)

Навіть у найсміливих мріях не уявляю :D (Розумію, що не судилося).
  vitaliiangel написав:
  fler написав:oце була б сім'я!)))
и сразу куча желающих.

Авжеж. Тут всім потрібний психіатр, особливо під час війни)))
Востаннє редагувалось fler в Чет 13 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:23

  fler написав:
  sergey_sryvkin написав:
  fler написав:ПС. Моя думка - війна закінчиться до кінця цього року. Причина - ресурси. У кацапів закінчуються гроші та техніка, а також терпець у підсанкційних олігархів та політиків.


Чого вартий "терпець олігархів та політиків" в РФ? На мою думку взагалі нічого.

Погляньте, як Кінь б'є копитом, просить, щоб з нього санкції зняли. Веде перемовини з США, де навіть заявив, що "пуйла восени вже не буде"(при владі) і т.д.

Кінь це хто, Лавров? Він ані олігарх ані політик. Просто гаварящая лошадь. І завжди буде чогось вимагати, зняття санкцій, розвалу НАТО etc.

  sergey_sryvkin написав:Хто припинить бойові дії, Україна? На яких умовах?..

Кацапія. Досягли всіх цілей СВО :mrgreen:
[/quote]
Вони б їх може й зараз припинили, на деякий час. Але ж вони не підуть з окупованих доки їх не вичавити звідти.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 4610461146124613>
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