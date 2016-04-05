Це не важливо. А Ви готові були його використати?
В лютому 2014 достатньо було збити пару транспортних літаків.
Але ніхто не прийняв таке рішення.
Навіть рішення про вихід кораблів в море не прийняли.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:03
Це не важливо. А Ви готові були його використати?
В лютому 2014 достатньо було збити пару транспортних літаків.
Але ніхто не прийняв таке рішення.
Навіть рішення про вихід кораблів в море не прийняли.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:06
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:08
Артур Пирожков
- хочешь его?
- нет
- а меня?
- да
- а нас? Нас будет двое! Нет??? Виталя, тебя не хотят.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:08
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:12
Щоб була тут своя Силіконова Долина, і Україна була як Тайвань і Каліфорнія разом узяті
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:14
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:20
Реальним миром - неможливо. Новою війною - обов'язково. Вічним перемир'ям - неможливо.
Тому воно й "квазі", що це може бути тільки паузою у війні. При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.
Ми не можемо допускати ніяких "мирних угод" бо ніякі угоди з москалями нічого не варті. Це просто односторонні зобов'язання.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:21
Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.
Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".
Навіть у найсміливих мріях не уявляю (Розумію, що не судилося).
Авжеж. Тут всім потрібний психіатр, особливо під час війни)))
Востаннє редагувалось fler в Чет 13 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:23
Кінь це хто, Лавров? Він ані олігарх ані політик. Просто гаварящая лошадь. І завжди буде чогось вимагати, зняття санкцій, розвалу НАТО etc.
Кацапія. Досягли всіх цілей СВО
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Вони б їх може й зараз припинили, на деякий час. Але ж вони не підуть з окупованих доки їх не вичавити звідти.
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