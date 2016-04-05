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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:28
sergey_sryvkin написав:
При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.
це ви описали найгірший варіант розвитку подій під час перемир'я - тому він і закінчується черговою війною. Але ж може бути інакше
sergey_sryvkin написав:
Ми не можемо допускати ніяких "мирних угод" бо ніякі угоди з москалями нічого не варті.
Не все залежить лише від бажання. Наприклад європа захоче миру і зменшить поставки, то будемо вилами воювати? Або Бобуа з Успіхом після трьох років в окопі притомляться і повернуться додому, а на їм заміну щось не дуже рвуться.
Нам потрібно описувати не сферичного коня у вакуумі а й оглядатись на всі фактори, як позитивні так і негативні
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:29
fler написав:
Авжеж. Тут всім потрібний психіатр, особливо під час війни)))
чувство юмора 100% признак сохранности интеллекта) об этом не беспокойтесь.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:31
fler написав:
Кацапія. Досягли всіх цілей СВО
але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:38
Letusrock написав: fler написав:
Кацапія. Досягли всіх цілей СВО
але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
прямо мои мысли читаете. Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя? Если как территорию рф это противоречит Конституции Украины. Если как Украину, это готовый казус белли для войны нато и рф. Или нас примут в границах 91 но Запорожскую (и др анексированные области) защищать не будут (чем фактически признают законной их оккупацию)?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:48
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.
це ви описали найгірший варіант розвитку подій під час перемир'я - тому він і закінчується черговою війною. Але ж може бути інакше
в методичці не згадуються "іншакше"
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:48
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.
це ви описали найгірший варіант розвитку подій під час перемир'я - тому він і закінчується черговою війною. Але ж може бути інакше
Не може. Наведіть приклад за останні чотириста років...
sergey_sryvkin написав:
Ми не можемо допускати ніяких "мирних угод" бо ніякі угоди з москалями нічого не варті.
Не все залежить лише від бажання. Наприклад європа захоче миру і зменшить поставки, то будемо вилами воювати?
Не знаю. Будемо воювати доки зможемо, бо як не зможемо - доведеться виїжджати туди, де москалів немає. Ви ж не можете заключити "перемир'я" з щурами в підвалі?.. Вони не є договороздатними.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50
vitaliiangel написав: Letusrock написав: fler написав:
Кацапія. Досягли всіх цілей СВО
але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
прямо мои мысли читаете. Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя? Если как территорию рф это противоречит Конституции Украины. Если как Украину, это готовый казус белли для войны нато и рф. Или нас примут в границах 91 но Запорожскую (и др анексированные области) защищать не будут (чем фактически признают законной их оккупацию)?
гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 13 лип, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50
Запорожская область.
Три основные локации наиболее ожесточённых БД это Пятихатки, Работино и Старомлиновка.
Пятихатки сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси. Они на себя тянут ресурс РОВ, пытающихся отбить данное село.
Основной донор ресурса - Васильевка, которая в свою очередь является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь. Поэтому, ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии адептам блокбастеров не советую. Ведётся равномерное перемалывание 810-й ОБрМП, 429-го МСП и пр.
Работино. Это, по сути, основной опорник РОВ, за которым открывается основная линия обороны. Фактически, это изголовье второй линии, особенностью которого является то, что в случае отсечения этой головы, произойдёт обрушение громоздкой конструкции по 0408 Новопрокоповка-Ильченковое-Сладкая Балка.
В настоящее время в локации выравниваются фланги, что осложняет насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го МСП, а так же 45-й ОБр ССО (ГУ ГШ вс рф). В качестве мяса на убой в этой локации весьма активно используют БАРСов.
Примечательно - разительно сократились контратаки РОВ.
Старомлиновка. В отличие от Работино здесь не снижается интенсивность контратак. Очень плотная ближняя работа. При этом отмечается, если сравнивать с июнем, снижение интенсивности огневого воздействия, что говорит об эффекте выноса артиллерии со второй линии и складов в тылу.
В целом, здесь так же проходит процесс выравнивания флангов с поступательным продавливанием полосы обеспечения к основной линии обороны. Как раньше отмечалось, 5 ОВА пришлось даже тянуть ресурс 49-й ОВА, в частности, 34-ю ОМСБр, что говорит о нехватке сил для обороны.
Итог. Данный плацдарм сейчас выполняет две основные функции. Первая - это неспешное, очень осторожное продавливание ПО до 2-й линии. Вторая - обескровливание РОВ. Обе цели достигаются. Но суть процесса не спешка, суть процесса - сам процесс. И херсонский ресурс в Старомлиновке, тому показатель.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50
vitaliiangel написав:
Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато,
або нато розраховує на порівняно швидке закінчення війни або планують морочити голову зі вступом до моменту краху режиму путіноїдів
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