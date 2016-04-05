Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50

Запорожская область.



Три основные локации наиболее ожесточённых БД это Пятихатки, Работино и Старомлиновка.



Пятихатки сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси. Они на себя тянут ресурс РОВ, пытающихся отбить данное село.



Основной донор ресурса - Васильевка, которая в свою очередь является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь. Поэтому, ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии адептам блокбастеров не советую. Ведётся равномерное перемалывание 810-й ОБрМП, 429-го МСП и пр.



Работино. Это, по сути, основной опорник РОВ, за которым открывается основная линия обороны. Фактически, это изголовье второй линии, особенностью которого является то, что в случае отсечения этой головы, произойдёт обрушение громоздкой конструкции по 0408 Новопрокоповка-Ильченковое-Сладкая Балка.



В настоящее время в локации выравниваются фланги, что осложняет насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го МСП, а так же 45-й ОБр ССО (ГУ ГШ вс рф). В качестве мяса на убой в этой локации весьма активно используют БАРСов.



Примечательно - разительно сократились контратаки РОВ.



Старомлиновка. В отличие от Работино здесь не снижается интенсивность контратак. Очень плотная ближняя работа. При этом отмечается, если сравнивать с июнем, снижение интенсивности огневого воздействия, что говорит об эффекте выноса артиллерии со второй линии и складов в тылу.



В целом, здесь так же проходит процесс выравнивания флангов с поступательным продавливанием полосы обеспечения к основной линии обороны. Как раньше отмечалось, 5 ОВА пришлось даже тянуть ресурс 49-й ОВА, в частности, 34-ю ОМСБр, что говорит о нехватке сил для обороны.



Итог. Данный плацдарм сейчас выполняет две основные функции. Первая - это неспешное, очень осторожное продавливание ПО до 2-й линии. Вторая - обескровливание РОВ. Обе цели достигаются. Но суть процесса не спешка, суть процесса - сам процесс. И херсонский ресурс в Старомлиновке, тому показатель.