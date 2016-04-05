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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46104611461246134614>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Кацапія. Досягли всіх цілей СВО

але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:38

  Letusrock написав:
  fler написав:Кацапія. Досягли всіх цілей СВО

але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру

прямо мои мысли читаете. Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя? Если как территорию рф это противоречит Конституции Украины. Если как Украину, это готовый казус белли для войны нато и рф. Или нас примут в границах 91 но Запорожскую (и др анексированные области) защищать не будут (чем фактически признают законной их оккупацию)?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:48

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:При тому що під час цієї паузи Захід буде радіти, годувати москалів курятиною і знімати санкції, Україна буде в злиднях, а москалі будуть виробляти нову зброю та готувати нову армію.


це ви описали найгірший варіант розвитку подій під час перемир'я - тому він і закінчується черговою війною. Але ж може бути інакше

Не може. Наведіть приклад за останні чотириста років...
  sergey_sryvkin написав:Ми не можемо допускати ніяких "мирних угод" бо ніякі угоди з москалями нічого не варті.

Не все залежить лише від бажання. Наприклад європа захоче миру і зменшить поставки, то будемо вилами воювати?

Не знаю. Будемо воювати доки зможемо, бо як не зможемо - доведеться виїжджати туди, де москалів немає. Ви ж не можете заключити "перемир'я" з щурами в підвалі?.. Вони не є договороздатними.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50

https://t.me/zloyodessit/19612

Запорожская область.

Три основные локации наиболее ожесточённых БД это Пятихатки, Работино и Старомлиновка.

Пятихатки сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси. Они на себя тянут ресурс РОВ, пытающихся отбить данное село.

Основной донор ресурса - Васильевка, которая в свою очередь является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь. Поэтому, ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии адептам блокбастеров не советую. Ведётся равномерное перемалывание 810-й ОБрМП, 429-го МСП и пр.

Работино. Это, по сути, основной опорник РОВ, за которым открывается основная линия обороны. Фактически, это изголовье второй линии, особенностью которого является то, что в случае отсечения этой головы, произойдёт обрушение громоздкой конструкции по 0408 Новопрокоповка-Ильченковое-Сладкая Балка.

В настоящее время в локации выравниваются фланги, что осложняет насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го МСП, а так же 45-й ОБр ССО (ГУ ГШ вс рф). В качестве мяса на убой в этой локации весьма активно используют БАРСов.

Примечательно - разительно сократились контратаки РОВ.

Старомлиновка. В отличие от Работино здесь не снижается интенсивность контратак. Очень плотная ближняя работа. При этом отмечается, если сравнивать с июнем, снижение интенсивности огневого воздействия, что говорит об эффекте выноса артиллерии со второй линии и складов в тылу.

В целом, здесь так же проходит процесс выравнивания флангов с поступательным продавливанием полосы обеспечения к основной линии обороны. Как раньше отмечалось, 5 ОВА пришлось даже тянуть ресурс 49-й ОВА, в частности, 34-ю ОМСБр, что говорит о нехватке сил для обороны.

Итог. Данный плацдарм сейчас выполняет две основные функции. Первая - это неспешное, очень осторожное продавливание ПО до 2-й линии. Вторая - обескровливание РОВ. Обе цели достигаются. Но суть процесса не спешка, суть процесса - сам процесс. И херсонский ресурс в Старомлиновке, тому показатель.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато,


або нато розраховує на порівняно швидке закінчення війни або планують морочити голову зі вступом до моменту краху режиму путіноїдів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:02

  Letusrock написав:або нато розраховує на порівняно швидке закінчення війни
тогда не мы должны просить вооружение, а они требовать чтобы мы взяли больше чем сами просим.
  flyman написав:гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?
это торговля территориями. кто согласен идёт под суд.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:11

  flyman написав:гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?


Ніяких гарантій 5 стаття нікому не дає.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:16

  vt313 написав:
  flyman написав:гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?


Ніяких гарантій 5 стаття нікому не дає.

цього ніхто не провіряв
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:24

  flyman написав:
  vt313 написав:
  flyman написав:гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?


Ніяких гарантій 5 стаття нікому не дає.

цього ніхто не провіряв


Там формально немає жодних гарантій.

1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщу.
3 вересня, виконуючи союзницький обовязок, Британія та Франція об'явили війну Німеччині.
Ну і що?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:25

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Кацапія. Досягли всіх цілей СВО

але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру

И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя?

Кацапське словоблудіє (зміни до їх конституції) нікого в світі не хвилює. Це виключно проблема кацапії. В світі є офіційно визнані межі України (1991 року). Інші межі поки ніхто не визнав (або майже ніхто, бо я не впевнена за Еритрею))). Наше завдання - вийти на межі 91 року. Як ми це зробимо - не знаю, але думаю, що місцями змусимо рф зробити жести доброї волі.
fler
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