але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
прямо мои мысли читаете. Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя? Если как территорию рф это противоречит Конституции Украины. Если как Украину, это готовый казус белли для войны нато и рф. Или нас примут в границах 91 но Запорожскую (и др анексированные области) защищать не будут (чем фактически признают законной их оккупацию)?
Ну записали рашисты в свою конституцию наши территории и что ??? Это всё и юридически, и фактически - ничтожно
ЛАД написав:Кстати, ни разу не видел от Вас возмущения от эпитетов "клоун", "бубочка" по адресу своего президента.
Как и я не видел, чтобы ты возмущался, когда о предыдущем президенте говорили- "барыга", "убил своего брата", "свинарчуки. свита делает короля". И это было во время войны. Потому что, у нас война с 2014 года
А когда я тебе об этом напоминаю, что ты начинаешь уходить в сторону - не видел, не читал, не помню
Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.