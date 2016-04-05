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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4611461246134614>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:32

  fler написав:(зміни до їх конституції) нікого в світі не хвилює.
ЯО рф конечно тоже никого в мире не волнует. И готовность его применить в защиту своей конституции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:44

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Кацапія. Досягли всіх цілей СВО

але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру

прямо мои мысли читаете. Вечный конфликт, пока не упадёт режим пу. И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя? Если как территорию рф это противоречит Конституции Украины. Если как Украину, это готовый казус белли для войны нато и рф. Или нас примут в границах 91 но Запорожскую (и др анексированные области) защищать не будут (чем фактически признают законной их оккупацию)?

Ну записали рашисты в свою конституцию наши территории и что ???
Это всё и юридически, и фактически - ничтожно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:46

  vitaliiangel написав:
  fler написав:(зміни до їх конституції) нікого в світі не хвилює.
ЯО рф конечно тоже никого в мире не волнует. И готовность его применить в защиту своей конституции.

А есть что применять ? Это раз

И напоминаю, ещё в прошлом году рашистам донесли простую мысль - только попробуете применить ЯО, мы вас разнесём. Это два
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:47

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:Я задам інше:
Припустимо це все що ви пишете правда. І припустимо у нас не забирають ЯЗ в 90-х. В якому вигляді прийшла б наша українська ЯЗ в лютий 2014 року???


Це не важливо. А Ви готові були його використати?

А ви готові віджати кусок території у ядерної держави?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:48

  d44 написав:
  Hotab написав:Згодний. Нажаль.

Такі да, представник країни підписанта Будапештського меморандуму заслуговує найщирішої, я б так сказав особливої подяки, з точку зору сьогодняшніх подій.

РФ теж підписант того меморандуму
Щось я не бачу з вашого боку в бік РФ хоч слова
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:50

  flyman написав:
  vt313 написав:
  flyman написав:гарантії 5ї статті Нати будуть на територію до Дніпра з боку Нати, такі "шашечки" влаштовують?


Ніяких гарантій 5 стаття нікому не дає.

цього ніхто не провіряв

Почитай її для загального розвитку.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:53

  vt313 написав:
  flyman написав:
  vt313 написав:Ніяких гарантій 5 стаття нікому не дає.

цього ніхто не провіряв


Там формально немає жодних гарантій.

1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщу.
3 вересня, виконуючи союзницький обовязок, Британія та Франція об'явили війну Німеччині.
Ну і що?

Тоді були зобов'язання об'явити війну. Об'явлення війни це все-таки серйозний крок.
5 стаття не зобов'язує об'являти війну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:57

  ЛАД написав:Кстати, ни разу не видел от Вас возмущения от эпитетов "клоун", "бубочка" по адресу своего президента.

Как и я не видел, чтобы ты возмущался, когда о предыдущем президенте говорили- "барыга", "убил своего брата", "свинарчуки. свита делает короля". И это было во время войны.
Потому что, у нас война с 2014 года

А когда я тебе об этом напоминаю, что ты начинаешь уходить в сторону - не видел, не читал, не помню
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:01

  andrijk777 написав:Тоді були зобов'язання об'явити війну. Об'явлення війни це все-таки серйозний крок.
5 стаття не зобов'язує об'являти війну.

Госпидя
Ты бы хоть почитал о чём 5-я статья
Коллективная оборона – статья 5

Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО
А боевые действия проходят более чем серьёзно

Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:07

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Тоді були зобов'язання об'явити війну. Об'явлення війни це все-таки серйозний крок.
5 стаття не зобов'язує об'являти війну.

Госпидя
Ты бы хоть почитал о чём 5-я статья
Коллективная оборона – статья 5

Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО
А боевые действия проходят более чем серьёзно

Хватит уже финтить терминами. На факты смотри


Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
vt313
 
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