ЛАД написав:Кстати, ни разу не видел от Вас возмущения от эпитетов "клоун", "бубочка" по адресу своего президента.
Как и я не видел, чтобы ты возмущался, когда о предыдущем президенте говорили- "барыга", "убил своего брата", "свинарчуки. свита делает короля". И это было во время войны. Потому что, у нас война с 2014 года
А когда я тебе об этом напоминаю, что ты начинаешь уходить в сторону - не видел, не читал, не помню
Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём
Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему ? Хотя, вот прям сейчас, рашисты применяют весь спект вооружения - от калаша до стратегической авиации. И это без формального объявления войны
pesikot написав:Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Яке нафіг СВО??? Якщо б в України були гарантії від Англії і Франції, які були в Польщі в 1939, то ніяким СВО росія б не прикрилась. ЦЕ ФАКТ! Могли б звичайно і не об'являти, але це було б порушення гарантій даних Польщі.
5 стаття подібних гарантій не дає! Не зобов'язана США об'являти війну РФ у випадку нападу РФ на Польщу. Допомагати Польщі - зобов'язана.
pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём
Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему ? Хотя, вот прям сейчас, рашисты применяют весь спект вооружения - от калаша до стратегической авиации. И это без формального объявления войны
Это был просто исторический пример. Да, Британия и Франция, формально, выполнили свои обязательства перед Польшей.
По НАТО, было поражение Франции в Алжире. Была война между Британией и Аргентиной. Что НАТО делало в то время? Все союзники делали то, что считали нужным.