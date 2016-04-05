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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4611461246134614
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:13

  vt313 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Тоді були зобов'язання об'явити війну. Об'явлення війни це все-таки серйозний крок.
5 стаття не зобов'язує об'являти війну.

Госпидя
Ты бы хоть почитал о чём 5-я статья
Коллективная оборона – статья 5

Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО
А боевые действия проходят более чем серьёзно

Хватит уже финтить терминами. На факты смотри


Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём

Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему ?
Хотя, вот прям сейчас, рашисты применяют весь спект вооружения - от калаша до стратегической авиации. И это без формального объявления войны
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:20

  pesikot написав:Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО
А боевые действия проходят более чем серьёзно

Хватит уже финтить терминами. На факты смотри

Яке нафіг СВО??? Якщо б в України були гарантії від Англії і Франції, які були в Польщі в 1939, то ніяким СВО росія б не прикрилась. ЦЕ ФАКТ! Могли б звичайно і не об'являти, але це було б порушення гарантій даних Польщі.

5 стаття подібних гарантій не дає! Не зобов'язана США об'являти війну РФ у випадку нападу РФ на Польщу. Допомагати Польщі - зобов'язана.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:23

  pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём

Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему ?
Хотя, вот прям сейчас, рашисты применяют весь спект вооружения - от калаша до стратегической авиации. И это без формального объявления войны


Это был просто исторический пример.
Да, Британия и Франция, формально, выполнили свои обязательства перед Польшей.

По НАТО, было поражение Франции в Алжире. Была война между Британией и Аргентиной.
Что НАТО делало в то время? Все союзники делали то, что считали нужным. :oops:
vt313
 
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