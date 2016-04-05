pesikot написав:Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Яке нафіг СВО??? Якщо б в України були гарантії від Англії і Франції, які були в Польщі в 1939, то ніяким СВО росія б не прикрилась. ЦЕ ФАКТ! Могли б звичайно і не об'являти, але це було б порушення гарантій даних Польщі.
Я понимаю, что задним умом у нас все крепки
Но объясни, откуда бы взялись такие гарантии у Украины ?
pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём
Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему ? Хотя, вот прям сейчас, рашисты применяют весь спект вооружения - от калаша до стратегической авиации. И это без формального объявления войны
Это был просто исторический пример. Да, Британия и Франция, формально, выполнили свои обязательства перед Польшей.
По НАТО, было поражение Франции в Алжире. Была война между Британией и Аргентиной. Что НАТО делало в то время? Все союзники делали то, что считали нужным.
Франция и Алжир - совсем мимо кассы. Алжир был не совсем территория Франции. В Алжире сами аборигены захотели независимости. То есть, по вашей терминологии, Алжир напал на Алжир. Щось це мені нагадує, але то таке
Фолклендские острова - ну не серьёзно, чтобы всю НАТОвскую махину тащить Но в тоже время
Британцы также столкнулись со значительными трудностями в ходе кампании. Важную роль при её проведении сыграла американская военная база[en] на острове Вознесения в центральной части Атлантического океана, предоставленная британской авиации для базирования
pesikot написав:Рашисты с 2014 года не объявляли войну Украине. А с 24.02.2022 спрятались за формулировкой СВО А боевые действия проходят более чем серьёзно
Хватит уже финтить терминами. На факты смотри
Яке нафіг СВО??? Якщо б в України були гарантії від Англії і Франції, які були в Польщі в 1939, то ніяким СВО росія б не прикрилась. ЦЕ ФАКТ! Могли б звичайно і не об'являти, але це було б порушення гарантій даних Польщі.
Я понимаю, что задним умом у нас все крепки
Но объясни, откуда бы взялись такие гарантии у Украины ?
Та елементарно - гарантії в обмін на ліквідацію ядерної зброї, наприклад. Але тут є фундаментальна проблема. Світ змінився. Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було. Напевно модель поведінки людей змінилась. Безперервна брехня це взагалі норма сучасного світу.
Letusrock написав: "Кацапія. Досягли всіх цілей СВО".
але що вони зроблять з внесеними в конституцію 4 областями? цими змінами до конституції вони свідомо спалили всі мости для маневру
И в догонку другой вопрос, в каких границах нас примет нато, в частности, как они будут рассматривать области, которая рф включила сама в себя?
Кацапське словоблудіє (зміни до їх конституції) нікого в світі не хвилює. Це виключно проблема кацапії. В світі є офіційно визнані межі України (1991 року). Інші межі поки ніхто не визнав (або майже ніхто, бо я не впевнена за Еритрею))). Наше завдання - вийти на межі 91 року. Як ми це зробимо - не знаю, але думаю, що місцями змусимо рф зробити жести доброї волі.
fler, Вы умничка. Ваши мысли полностью соответствуют и большим целям Украины, озвученным Президентом. И не просто озвученным, а уже находящимися в процессе реализации и исполнения. Впервые действия Президента Украины не расходятся с его словами. Впервые волнующие всех вещи названы своими именами. Это главный шаг к нашей победе.
Как мне представляется ситуация с войной в ближайшей перспективе на год два вперед. В росии на верху очень излишне много привыкли уделять времени на определение непреодолимых трендов с целью дальнейшего планирования. Видимо советская школа кгб не забыта и продолжает генерировать решения на высоком уровне. Так вот на сегодня уже можно утверждать достоверно, что процесс перевооружения Украины на более лучшее вооружения неостановим. Этот тренд наверняка подтвердила по всем каналам и российская разведка. Следовательно они уже знают, что поражение для них в этой войне без понятных каждому жителю росии целей это вопрос времени. Значит поражение нужно сделать эффективно похожим хоть на какую-то победу.
Исходя из опыта первой чеченской войны, когда они попали в подобную ситуацию, они попытаются убрать Зеленского, а только потом выведут свои оставшиеся войска с территорий Украины от 1991 года. Причем заметим, что нахождение Чечни в составе росии согласно их конституции никак не повлияло на вывод их войск.
Ой+ написав:Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Погоджуюсь. Сидіти без діла понад 16 місяців - мало хто зможе. Не виходити на вулицю - теж. У мене в Києві сусід - юрист, після отриманя повістки пішов на медкомісію - хромав, з паличкою. Потім став на костилях ходити. І паличку, і костилі використовував не дуже часто, було видно, що йому невдобно з цим ходити. Симулянт, коротше. Минулого понеділка він отримав повістку до суду і з тих пір його не бачили.
Моторошненько...
Але з якогось своєрідного боку навіть і гарно.
І так, так, пограємось в статистику.
В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього. Реал.калік (які нездатні були би стріляти з блокпосту чи з вікон квартири, та й взагалі ні на що непридатних) -- не може бути більше 4млн (і навіть це великий перебір, бо 4/24 -- то кожен шостий...)
Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 2 -- це вже множина. Те що на інфографіці менше “економіч.активних”, просто означає що у нас багато мільйонерів, рантьє і т.п. -- і вони тусять, а не активляться на галерах. Крім того, селян не вважали активними, а вони дуже навіть завзято порпаються на грядках. Це 29-8-5млн.діти(виростуть)=16млн -- близько 20.
Немовлят на грудному вигодовуванні -- 7.3/1000 по всій Україні. Множимо на 2 роки і 41млн == макс. 600тис матерів годувальниць. Записумо і їх в ті 4млн, яких більше 20. Старші онуки -- розважатимуть бабусь.
Всі решта 20+млн -- звиняйте, але треба захищати своє життя, честь, гідність, майно, цінності, гроші... Всього 3міс раз на 8 років. (20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен). Хоча, я так розумію, що більшість жінок прийде до своїх чоловіків і мило посміхаючись повідомить: -- А я тут почула від подружок, що чоловіки можуть подвоювати свій термін, аби їхні жінки не йшли у військо, ми порадились, і вгадай-но що я придумала..! -- Га? що? чому? навіщо? а... я всьо пойняв...
Пропоную почати з усіх тих безробітних на інфографіці. І водночас повідомити працюючим, що їм треба спланувати черговість участі у війні. Вийде ніби як подовжена відпустка (до 3міс).
Всім хто виїхав за кордони -- розповісти в новинах, що їх тут теж внесли в чергу.
Ніби всіх згадав.
Ага. І звісно ж зараз почнеться виття на болотах “ми не можем, ми не вмієм, ми не будем... хахаха”. І це дуже важлива і вагома громадська позиція! Але у таких випадках важливо якомога голосніше репетувати в інфопростір, що ви проти відвойовування будь-чого окупованого, і взагалі з дитинства за “замороження конфліктів”. Голос з потужністю на десятки млн осіб буде почутий і влада радо за нього вхопиться. Вона давно, мабуть, цього чекає, і саме тому й гнобить війська... І незадарма ж без бою здавала території і судить нині генералів, що таки організували опір... “без дозволу”. Сюр...
Ось у кінці повідомлень покрокова інструкція як саме треба репетувати аби пошвидше все це зупинити і аби скажені військоматники до вас не дістались (від виділених слів про ”надто бідну фантазію ухилянтів” viewtopic.php?p=5597249#p5597249 ) і тут (від виділених слів, що “все що вище -- несуттєве” viewtopic.php?p=5597489#p5597489 )
І все буде добре. І майже все буде Україна. І у всіх буде відчуття добре виконаного обов`язку.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 13 лип, 2023 20:39, всього редагувалось 3 разів.