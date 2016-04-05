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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4612461346144615
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було.

Коли саме, в епоху античності?

Повідомленням вище я ж написав!
3 вересня 1939р. це античність?

І сильно ті гарантії допомогли Польщі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:28

  beee написав:Служби працюють круто. Як в якомусь голівудському фільмі. Такої кількості різних служб в одному місці я ще не бачив.
Вже приїхали авто для прибирання.
Кароч будет так:
Поменяют окна в 4 квартирах и завтра никто ничего не вспомнит.
Никого не выселяют.

Киев есть Киев.
Когда к нам в двор прилетело в мае 2022, окна меняли сами жильцы (у меня 3 окна и балкон). Харьков.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:29

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  katso написав:А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.


внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.


Давайте так.
Как только Вы отработаете хоть одну смену, так сразу заберу 12-летнего внука из Германии, где он находится с бабушкой без родителей и отправлю на завод (если найду, где у нас на заводе нужны люди).
Вы ещё экран компа слюной не забрызгали?



а ви свій монітор ще не "забризгалі"? для тих, хто хоче розуміти написане, я передбачав, що внук може бути неповнолітнім і тому не дарма про його батьків згадав
  wild.tomcat написав:внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.

його батьки "пашуть" в тилу чи як? чи дурника, як завжди, включаєте?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 13 лип, 2023 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:33

  Faceless написав:І сильно ті гарантії допомогли Польщі?

Історію наперед ніхто не знає. Але сама дія - об'явлення війни небезпечному і реальному супернику - це сильно.
Нагадати чим допомагали нам наші друзі в лютому 2014? Чи в лютому 2022?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:34

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Яке нафіг СВО??? Якщо б в України були гарантії від Англії і Франції, які були в Польщі в 1939, то ніяким СВО росія б не прикрилась. ЦЕ ФАКТ! Могли б звичайно і не об'являти, але це було б порушення гарантій даних Польщі.

Я понимаю, что задним умом у нас все крепки

Но объясни, откуда бы взялись такие гарантии у Украины ?

Та елементарно - гарантії в обмін на ліквідацію ядерної зброї, наприклад.
Але тут є фундаментальна проблема. Світ змінився. Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було.

ууу, как всё запущено. Полное непонимание происходящего. Зато мнение, мнение имеешь

Ты хоть бы историей поинтересовался
Сколько было в истории, когда гарантии ничего не значили, сколько раз люди были двуличными и скользкими
Не рассуждай о той, о чём ты не имеешь никакого представления

  andrijk777 написав:Напевно модель поведінки людей змінилась. Безперервна брехня це взагалі норма сучасного світу.

Так всегда было
Даже ты сейчас врёшь.

Ты обвиняешь Англию и Францию, что не дали гарантии
но Будапешт подписывала и РФ. К РФ у тебя претензии нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:36

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:І сильно ті гарантії допомогли Польщі?

Історію наперед ніхто не знає. Але сама дія - об'явлення війни небезпечному і реальному супернику - це сильно.
Нагадати чим допомагали нам наші друзі в лютому 2014? Чи в лютому 2022?

Давай, нагадуй. З усіма фактами, пощоденно. Вперед
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:41

  pesikot написав:ууу, как всё запущено. Полное непонимание происходящего. Зато мнение, мнение имеешь

Ты хоть бы историей поинтересовался
Сколько было в истории, когда гарантии ничего не значили, сколько раз люди были двуличными и скользкими
Не рассуждай о той, о чём ты не имеешь никакого представления

Колись це було 50/50, а зараз це 90/10.
Ти тупий, йди гуляй.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:44

Bobua
Слухайте, я поважаю, що ви приймаєте участь у військових діях

Але ... Якщо пишите щось, то відповідайте на питання до вас.
Якщо ви не відповідаєте на питання, то ....

У меня давно склалась думка, якщо людина пише багато слів на форумі, то вона
- пише, аби писати
- свої думки вона просто не може сформулювати

Для вас повторю ще раз питання
Як логістика ? Підробиці дивітся у моіх попередніх постах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:48

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:ууу, как всё запущено. Полное непонимание происходящего. Зато мнение, мнение имеешь

Ты хоть бы историей поинтересовался
Сколько было в истории, когда гарантии ничего не значили, сколько раз люди были двуличными и скользкими
Не рассуждай о той, о чём ты не имеешь никакого представления

Колись це було 50/50, а зараз це 90/10.
Ти тупий, йди гуляй.

Не бывает вранья на 50% или на 90%
Не бывает гарантий на 50% или на 90%

Всегда
Либо есть враньё, лио его нет
Либо есть гарантии, либо их нет

А ты слился
При этом подтвердил, что если ты врёшь на 50% - то это норм, так можно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 20:55

  Starikan написав:
  beee написав:Служби працюють круто. Як в якомусь голівудському фільмі. Такої кількості різних служб в одному місці я ще не бачив.
Вже приїхали авто для прибирання.
Кароч будет так:
Поменяют окна в 4 квартирах и завтра никто ничего не вспомнит.
Никого не выселяют.

Киев есть Киев.
Когда к нам в двор прилетело в мае 2022, окна меняли сами жильцы (у меня 3 окна и балкон). Харьков.

Как бы сейчас не май 2022 года (с) Ваш КО

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