Додано: Чет 13 лип, 2023 22:09

andrijk777 написав: Та елементарно - гарантії в обмін на ліквідацію ядерної зброї, наприклад.

Але тут є фундаментальна проблема. Світ змінився. Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було.

Напевно модель поведінки людей змінилась. Безперервна брехня це взагалі норма сучасного світу. Та елементарно - гарантії в обмін на ліквідацію ядерної зброї, наприклад.Але тут є фундаментальна проблема. Світ змінився. Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було.Напевно модель поведінки людей змінилась.

не один раз казав, й бачу доведеться повторювати знову й знову. фразу - всі брешуть - дуже полюбляють саме брехуни, щоб замаскувати свою брехню.гарантії нічого не стоять, бо дехто довів свою країну до такого стану, що там наразі маргінальні відносини - тотальна брехня, справжній нацизм й таке інше, розумний та порядний - це лайка - це про Рашу, якщо що.так от, оскільки вони мають поки що другий ядерний арсенал, й єдиний, який потенційно може пробити захист США, - то вони роблять безпредел - а що нам зроблять? це як банда у разі відсутності влади всих терорирує - а що ти можеш зробити? оце й є фундаментальна проблема. якби не ядерна зброя, Рашу б, як й Ірак, вже загнали б під шконку.й дивлячись на Рашу, інші авторитарні режими дивляться - а в яких межах можна робити безпредел. типу Захід грає по правилах, а ми їх нажухаємо. єдине, вони не розуміють, що хоч на Заході вірять наслово, але коли ти кілька разів скажеш "очко" у картковій грі, в черговий раз хтось достане кольт й скаже - показуй. саме так працює система на довірі - й ніяк інакше.