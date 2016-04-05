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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:36
andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
країна з зарплатою 30 доларів , яку затримують по кілька місяців, не може мати , зберігати, обслуговувати ядерну зброю та засоби її доставки. Не потрібно ці дурниці знов вазюкати. Камази в армії для вивозу сміття та прання білизни (відвезти в пральню) не було чим заправити. А взводний ваня зі своєї зарплати купував ризикові патрубки для системи охолодження камазу, бо радянські згнили, а нових не давали. Ядерна зброя ти…
Це ви пишете дурниці.
Яка проблема в зарплаті 30$? В РФ хіба не аналогічна зарплата була в ті часи?
І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг.
Розказуєте пропагандизькі казки Заходу.
з ЯО майже все стало ясно коли Кравчук відверто признав, що у 1991/92 на нього був вагомий тиск з обох країн (рф і сша), Ельцин запевнив Клінтона(США), що якщо ЯО залишиться в Україні(яка не є правонаступником СРСР), то Договір ( Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) від 1968р може бути порушений.
Тобто колективний Захід вважав, що краще Україна відмовиться від арсеналу ЯО (другого в Європі) і всі "казки" Кравчука про те, що ракети були у нас, а пульти пуску у росіян -відверта брехня
більшість ракет були виготовлені на ЮЖМАШ і не було технічних проблем видалити блок керування і замінити на новий (з новими кодами доступу)
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:38
Bobua написав:
Пропоную почати з усіх тих безробітних на інфографіці.
І все буде добре.
І майже все буде Україна.
І у всіх буде відчуття добре виконаного обов`язку.
Точно. В тебе рознесли рідне місто - нерухомість, житло, знищили твоє життя й роботу, твоя родина живе в приймах, не можеш знайти роботу - ось з тебе і почнемо...
А ті, кого війна не зачепила, хай сидять собі далі, працюють. Або граються у відеоігри, як роблять деякі бюджетники на роботі... і зарплатню усім збережено, даром що реально не працюють в евакуації.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:54
andrijk777
Дело не в морали.
Раньше не было ЯО и межконтинентальных ракет, и США могли отсидеться от военной угрозы за океанами.
Раньше Запад сам выпускал чипы и IBM PC.
Раньше США сами обеспечивали себя нефтью.
Потом развернулась глобализация и общество потребления.
Теперь приходится лавировать, причем не только между рф и китаем, а и (сюрприз) между ираном и с.кореей, не говоря уже о саудитах-катарцах. Да и латиносы "встают с колен".
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:55
sergey_sryvkin написав: Bobua написав:
Пропоную почати з усіх тих безробітних на інфографіці.
І все буде добре.
І майже все буде Україна.
І у всіх буде відчуття добре виконаного обов`язку.
Точно. В тебе рознесли рідне місто - нерухомість, житло, знищили твоє життя й роботу, твоя родина живе в приймах, не можеш знайти роботу - ось з тебе і почнемо...
А ті, кого війна не зачепила, хай сидять собі далі, працюють. Або граються у відеоігри, як роблять деякі бюджетники на роботі... і зарплатню усім збережено, даром що реально не працюють в евакуації.
безробітний?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:56
Ну от і далі йдуть суцільні срачі . На будь-яку тему . І так буде завжди і у всьому ! Я не знаю , чому , але якось так на протязі всієї нашої історії більш-менш все було організовано і працювало під час війни . А під час війни демократії ніякої не було . Ми напевно одна з найдемократичніших країн ( якщо не перша ) у світі - тому у нас такий бардак весь час ...
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:09
andrijk777 написав:
Та елементарно - гарантії в обмін на ліквідацію ядерної зброї, наприклад.
Але тут є фундаментальна проблема. Світ змінився. Я вже писав - люди/країни стали двуликі, слизькі, без честі. Любі гарантії сьогодні майже нічого не означають. Колись такого не було.
Напевно модель поведінки людей змінилась. Безперервна брехня це взагалі норма сучасного світу.
не один раз казав, й бачу доведеться повторювати знову й знову. фразу - всі брешуть - дуже полюбляють саме брехуни, щоб замаскувати свою брехню.
гарантії нічого не стоять, бо дехто довів свою країну до такого стану, що там наразі маргінальні відносини - тотальна брехня, справжній нацизм й таке інше, розумний та порядний - це лайка - це про Рашу, якщо що.
так от, оскільки вони мають поки що другий ядерний арсенал, й єдиний, який потенційно може пробити захист США, - то вони роблять безпредел - а що нам зроблять? це як банда у разі відсутності влади всих терорирує - а що ти можеш зробити? оце й є фундаментальна проблема. якби не ядерна зброя, Рашу б, як й Ірак, вже загнали б під шконку.
й дивлячись на Рашу, інші авторитарні режими дивляться - а в яких межах можна робити безпредел. типу Захід грає по правилах, а ми їх нажухаємо. єдине, вони не розуміють, що хоч на Заході вірять наслово, але коли ти кілька разів скажеш "очко" у картковій грі, в черговий раз хтось достане кольт й скаже - показуй. саме так працює система на довірі - й ніяк інакше.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:14
hume написав: Кучинелли написав: ЛАД написав:
Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...
Туда даже СБУ с обысками приходило. Думаю второй раз он бы его не купил))
а ви ніколи не думали, а навіщо взагалі Міттал купив Криворіжсталь?
купив би у будь-якому разі
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:29
ЛАД написав:
Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный.
Напомню, с чего начался разговор:
БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии.
...........
В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ......
Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".
Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
як людина, яка працювала на виробництві, маєте самі зрозуміти, чому наразі такі інвестиції просто неможливі.
бо літограф для виготовлення процесорів - це один з найскладніших сучасних виробів. ключові елементи - американський лазер та німецька оптика. а хто буде обслуговувати таке обладнання, наприклад в нашій країні? тому його будують саме в Німеччині - навіть не у Франції чи Англії. або в США ще зможуть збудувати. чи на Тайвані - але гадаю після погроз Китаю в найближчі часи там не буде ніяких значних інвестицій. й я не певен, що таке обладання зможе працювати на нашій неякісній електроенергії.
ви сумуєте за важкою промисловістю - але наразі це або для розвинених, або для великих країн. а нам треба легка промисловість, харчова промисловість та таке інше. та ж Польща чим відома - сантехнікою. а верфі там померли, й щось не бачу, щоб чим так переймалися. й польським студентам було цікаво подивитись на ХТЗ, але вони казали, що у Польщі взагалі немає зараз таких великих виробництв. наразі важливо не ці автоматичні лінії для крупносерійного виробництва, а гнучкі виробничі центри - яких в нас немає.
й ще приклад металургія - от Туреччина не вважає, що металургія це просто, й розвинула свою галузь з 10 до 40 млн тон сталі на рік - це при тому, що в них немає покладів залізної руди. а ми до війни впали до 20 млн тон на рік. але є нюанс. щоб виробляти якісну сталь потрібно - що? ні не виробництво, я гадаю ми можемо робити й якісну сталь - а куди її продати. от домовимось ми з Німеччиною про поставки сталі в німецький автопром (як Туреччина - це зі слів, не перевіряв) - й будем виробляти якісний сортамент - а так більше робимо будівельний та на експорт
якось так
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