Додано: Чет 13 лип, 2023 22:29

ЛАД написав: Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный.

Напомню, с чего начался разговор:

БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии.

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В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ......

Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".

Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений. Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный.Напомню, с чего начался разговор:Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.

як людина, яка працювала на виробництві, маєте самі зрозуміти, чому наразі такі інвестиції просто неможливі.бо літограф для виготовлення процесорів - це один з найскладніших сучасних виробів. ключові елементи - американський лазер та німецька оптика. а хто буде обслуговувати таке обладнання, наприклад в нашій країні? тому його будують саме в Німеччині - навіть не у Франції чи Англії. або в США ще зможуть збудувати. чи на Тайвані - але гадаю після погроз Китаю в найближчі часи там не буде ніяких значних інвестицій. й я не певен, що таке обладання зможе працювати на нашій неякісній електроенергії.ви сумуєте за важкою промисловістю - але наразі це або для розвинених, або для великих країн. а нам треба легка промисловість, харчова промисловість та таке інше. та ж Польща чим відома - сантехнікою. а верфі там померли, й щось не бачу, щоб чим так переймалися. й польським студентам було цікаво подивитись на ХТЗ, але вони казали, що у Польщі взагалі немає зараз таких великих виробництв. наразі важливо не ці автоматичні лінії для крупносерійного виробництва, а гнучкі виробничі центри - яких в нас немає.й ще приклад металургія - от Туреччина не вважає, що металургія це просто, й розвинула свою галузь з 10 до 40 млн тон сталі на рік - це при тому, що в них немає покладів залізної руди. а ми до війни впали до 20 млн тон на рік. але є нюанс. щоб виробляти якісну сталь потрібно - що? ні не виробництво, я гадаю ми можемо робити й якісну сталь - а куди її продати. от домовимось ми з Німеччиною про поставки сталі в німецький автопром (як Туреччина - це зі слів, не перевіряв) - й будем виробляти якісний сортамент - а так більше робимо будівельний та на експортякось так