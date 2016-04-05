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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4614461546164617
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:10

  Hotab написав:ЛАД ,
Двойная мораль?

Мої кордони. Хто мені Зе і По, щоб я рубався за них? Я навіть частину правди не знаю, хто з них які скелети має.
Я колись за Юща всім горло гриз. А він виявився безхребетною ганчіркою. Більше такі війни не цікаві.

Согласен.
Грызть горло точно ни за кого не надо.
Но допускать откровенные оскорбления и унижения Президента нельзя.
Действующий Президент это олицетворение государства. Так же, как флаг или герб.
Критиковать можно и нужно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:42

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу :!:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу :!:
Нажаль, судячи з усього, той проект, що підтримали, сильно спотворений і надій не виправдає
Faceless
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