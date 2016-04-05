Согласен.
Грызть горло точно ни за кого не надо.
Но допускать откровенные оскорбления и унижения Президента нельзя.
Действующий Президент это олицетворение государства. Так же, как флаг или герб.
Критиковать можно и нужно.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:10
Согласен.
Грызть горло точно ни за кого не надо.
Но допускать откровенные оскорбления и унижения Президента нельзя.
Действующий Президент это олицетворение государства. Так же, как флаг или герб.
Критиковать можно и нужно.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:42
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль, судячи з усього, той проект, що підтримали, сильно спотворений і надій не виправдає
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