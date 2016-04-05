Мої кордони. Хто мені Зе і По, щоб я рубався за них? Я навіть частину правди не знаю, хто з них які скелети має. Я колись за Юща всім горло гриз. А він виявився безхребетною ганчіркою. Більше такі війни не цікаві.
Согласен. Грызть горло точно ни за кого не надо. Но допускать откровенные оскорбления и унижения Президента нельзя. Действующий Президент это олицетворение государства. Так же, как флаг или герб. Критиковать можно и нужно.
Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу ледь не мали неприємних наслідків. Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова офіційних осіб.
Як зазначає один із чиновників, докір українського лідера привів американську делегацію в «лють». Повідомляється, що високопосадовці провели неофіційні переговори про те, як має реагувати Альянс.
Політики, які брали участь в обговоренні, розповіли, що американська сторона готувалася «пом'якшити» формулювання декларації, представленої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.
«Деякі хотіли прибрати згадку про «запрошення» або знайти інше місце для цього слова», – сказав дипломат НАТО.
Зрештою американські та європейські чиновники вирішили не змінювати текст документа. За даними ЗМІ, за збереження формулювань виступав президент Франції Еммануель Макрон, а також країни Балтії та Центральної Європи.
На окремому форумі у Вільнюсі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відповів власними гострими зауваженнями на запитання українського активіста, який заперечував обережність Байдена щодо заявки Києва на вступ до НАТО. «Я думаю, що американський народ справді заслуговує на певну вдячність від уряду Сполучених Штатів за їхню готовність активізуватися, а також від решти світу», — сказав Салліван, показуючи на понад 40 мільярдів доларів США та враховуючи кошти платників податків США . відволіклися на озброєння України.
и т.д.
Этого следовало ожидать, поскольку существует противоречие. Очевидно для успешного контрнаступления нужно больше оружия, при этом Запад считает что помощь и без того запредельно огромная.
Жирный сигнал тем, кто думает, что Запад рассматривает эту войну как защиту своих границ и готов помогать вечно.
vitaliiangel написав:аж 3 публикации WP на эту тему
Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу ледь не мали неприємних наслідків. Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова офіційних осіб.
Як зазначає один із чиновників, докір українського лідера привів американську делегацію в «лють». Повідомляється, що високопосадовці провели неофіційні переговори про те, як має реагувати Альянс.
Політики, які брали участь в обговоренні, розповіли, що американська сторона готувалася «пом'якшити» формулювання декларації, представленої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.
«Деякі хотіли прибрати згадку про «запрошення» або знайти інше місце для цього слова», – сказав дипломат НАТО.
Зрештою американські та європейські чиновники вирішили не змінювати текст документа. За даними ЗМІ, за збереження формулювань виступав президент Франції Еммануель Макрон, а також країни Балтії та Центральної Європи.
На окремому форумі у Вільнюсі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відповів власними гострими зауваженнями на запитання українського активіста, який заперечував обережність Байдена щодо заявки Києва на вступ до НАТО. «Я думаю, що американський народ справді заслуговує на певну вдячність від уряду Сполучених Штатів за їхню готовність активізуватися, а також від решти світу», — сказав Салліван, показуючи на понад 40 мільярдів доларів США та враховуючи кошти платників податків США . відволіклися на озброєння України.
и т.д.
Этого следовало ожидать, поскольку существует противоречие. Очевидно для успешного контрнаступления нужно больше оружия, при этом Запад считает что помощь и без того запредельно огромная.
Жирный сигнал тем, кто думает, что Запад рассматривает эту войну как защиту своих границ и готов помогать вечно.
Скоро вибори, тільки в Україні вони мають бути скоріше чим в США. Хто платить, той замовляє музику. При 80% мобілізованих, які приходять не по повістці в ТЦК, а їх ловлять, моно може стани не стерео, а квадро+
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав: А під час війни демократії ніякої не було .
Ага. Не було. Напомните плизз какие страны вообще когда либо закрывали своим гражданам границы на выезд?
не тільки закривали кордони
19 февраля 1942 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал приказ о переселении жителей японского происхождения в специальные лагеря. Для многих из них это было жестоким разочарованием в Америке, но оно не помешало японцам вступить в армию и создать одну из самых боеспособных в истории США воинских частей.
Всего переселение затронуло около 117 тыс. человек, примерно две трети из которых (70 тыс.) были гражданами США, рожденными на территории страны. В Америке их называли "нисеи". Это заимствованное из японского языка словосочетание, которое означает "второе поколение".
Условия в лагерях, куда переселили американских японцев, были довольно суровыми. Они жили в бараках, которые стояли на огражденной территории под вооруженной охраной.
В январе 1943 года американские власти позволили тем из них, кто официально объявит о своей преданности Америке, [b]служить в вооруженных силах.[/b]