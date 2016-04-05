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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4616461746184619>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:06

Порошенко тоже туда же
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 лип, 2023 09:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:15

У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.


https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... oto/300765
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:20

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:20

  vitaliiangel написав:Порошенко тоже туда же
https://fb.watch/lMDQbHgFv1/

Він вірно каже: за зброю ми дякуємо, але якщо двері в НАТО для нас відкриті, то дайте нам туди зайти.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:22

  fler написав:
  vitaliiangel написав:Порошенко тоже туда же
https://fb.watch/lMDQbHgFv1/

Він вірно каже: за зброю ми дякуємо, але якщо двері в НАТО для нас відкриті, то дайте нам туди зайти.

а если не дают, значит двери закрыты? вы согласны с такой формулировкой? может причина в нас, не допускаете что яйца по 17 и в этом проблема, или у нас всё хорошо?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём

Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему


мова про те що у 1939 союзники Польщі обявили війну агресору (більш ніж серйозний крок).
Не уявляю такого в 21 сторіччі. Тепер в подібній ситуації 5 стаття фактично не зобовязує ні до чого конкретно - наприклад Німеччина може висловити занепокоєння і відправити полякам 5 тисяч касок і все, 5 стаття виконана
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:57

  prodigy написав:
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.


https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... oto/300765

1 группа инвалидности это должен быть опекун, очень странная статья, прям не репортёр, а расскладыватель карт таро писал.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:00

Формула УСПІХУ - "3міс. на 3роки!"

  Bobua написав:В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.
Реал.калік (які нездатні були би стріляти з блокпосту чи з вікон квартири, та й взагалі ні на що непридатних) -- не може бути більше 4млн (і навіть це великий перебір, бо 4/24 -- то кожен шостий...)

Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 2 -- це вже множина.
Те що на інфографіці менше “економіч.активних”, просто означає що у нас багато мільйонерів, рантьє і т.п. -- і вони тусять, а не активляться на галерах.
Крім того, селян не вважали активними, а вони дуже навіть завзято порпаються на грядках. Це 29-8-5млн.діти(виростуть)=16млн -- близько 20.

Немовлят на грудному вигодовуванні -- 7.3/1000 по всій Україні. Множимо на 2 роки і 41млн == макс. 600тис матерів годувальниць. Записумо і їх в ті 4млн, яких більше 20. Старші онуки -- розважатимуть бабусь.

Всі решта 20+млн -- звиняйте, але треба захищати своє життя, честь, гідність, майно, цінності, гроші... Всього 3міс раз на 8 років. (20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен).
Знову слабо коментують Ваші дописи...
І не дивно - Ви і я, наче, хочемо забрати меду в бджіл(цивільного життя "без війни") аж 3міс. на 8років! :D
І, навіть, якщо почнуть тут кричати про завищені Вами цифри/розрахунки... - то, можна їх зменшити аж більше ніж вдвічі!!!
Тобто - 3міс. на 3роки! (взагалі ідеальний варіант, бо може і жінок тоді не прийшлось би залучати/призивати)
Але...
Але ми бачимо тут "неозброєним оком", як майже всі хочуть вийти на кордони 91го, але самим взяти зброю до рук/повоювати всього лиш 3міс.(Карл! Всього лиш 3міс.!!!) на 3 роки - бажаючих нема! Ніхто НЕ погоджується! А знаходять 100500 відмазок!
Сумно, плять!©
Бо, наче, хочуть перемоги, але...
Але "спостерігатимуть з тилу"... ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём

Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему


мова про те що у 1939 союзники Польщі обявили війну агресору (більш ніж серйозний крок).
Не уявляю такого в 21 сторіччі. Тепер в подібній ситуації 5 стаття фактично не зобовязує ні до чого конкретно - наприклад Німеччина може висловити занепокоєння і відправити полякам 5 тисяч касок і все, 5 стаття виконана

Шведи, після читання форумних гігантів мислі, відмовляться від вступу в НАТО?
Відсутність підстав до активації п'ятої статті, якраз є найкращим доказом ефективності колективного захисту. Ми теж там будемо, після війни.

P.S. Про ядерну зброю. Ядерна зброя не захищає від бойових дій на своїй території, і Рашу теж не захистить.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 14 лип, 2023 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:04

  vitaliiangel написав:

Я щось не зрозумів - це до Флая на дачу приходили? :mrgreen:
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