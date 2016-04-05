У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.
pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём
Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему
мова про те що у 1939 союзники Польщі обявили війну агресору (більш ніж серйозний крок). Не уявляю такого в 21 сторіччі. Тепер в подібній ситуації 5 стаття фактично не зобовязує ні до чого конкретно - наприклад Німеччина може висловити занепокоєння і відправити полякам 5 тисяч касок і все, 5 стаття виконана
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.
Bobua написав:В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього. Реал.калік (які нездатні були би стріляти з блокпосту чи з вікон квартири, та й взагалі ні на що непридатних) -- не може бути більше 4млн (і навіть це великий перебір, бо 4/24 -- то кожен шостий...)
Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 2 -- це вже множина. Те що на інфографіці менше “економіч.активних”, просто означає що у нас багато мільйонерів, рантьє і т.п. -- і вони тусять, а не активляться на галерах. Крім того, селян не вважали активними, а вони дуже навіть завзято порпаються на грядках. Це 29-8-5млн.діти(виростуть)=16млн -- близько 20.
Немовлят на грудному вигодовуванні -- 7.3/1000 по всій Україні. Множимо на 2 роки і 41млн == макс. 600тис матерів годувальниць. Записумо і їх в ті 4млн, яких більше 20. Старші онуки -- розважатимуть бабусь.
Всі решта 20+млн -- звиняйте, але треба захищати своє життя, честь, гідність, майно, цінності, гроші... Всього 3міс раз на 8 років. (20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен).
pesikot написав:Я это прочитал, но при чём тут термин "объявление войны" ? Вот я о чём
Если войну не объявили, то типа всё несерьёзно, не по-настоящему
мова про те що у 1939 союзники Польщі обявили війну агресору (більш ніж серйозний крок). Не уявляю такого в 21 сторіччі. Тепер в подібній ситуації 5 стаття фактично не зобовязує ні до чого конкретно - наприклад Німеччина може висловити занепокоєння і відправити полякам 5 тисяч касок і все, 5 стаття виконана
Шведи, після читання форумних гігантів мислі, відмовляться від вступу в НАТО? Відсутність підстав до активації п'ятої статті, якраз є найкращим доказом ефективності колективного захисту. Ми теж там будемо, після війни.
P.S. Про ядерну зброю. Ядерна зброя не захищає від бойових дій на своїй території, і Рашу теж не захистить.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 14 лип, 2023 10:09, всього редагувалось 2 разів.