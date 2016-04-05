Успіх написав:Знову слабо коментують Ваші дописи...Bobua написав:В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.
Реал.калік (які нездатні були би стріляти з блокпосту чи з вікон квартири, та й взагалі ні на що непридатних) -- не може бути більше 4млн (і навіть це великий перебір, бо 4/24 -- то кожен шостий...)
Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 2 -- це вже множина.
Те що на інфографіці менше “економіч.активних”, просто означає що у нас багато мільйонерів, рантьє і т.п. -- і вони тусять, а не активляться на галерах.
Крім того, селян не вважали активними, а вони дуже навіть завзято порпаються на грядках. Це 29-8-5млн.діти(виростуть)=16млн -- близько 20.
Немовлят на грудному вигодовуванні -- 7.3/1000 по всій Україні. Множимо на 2 роки і 41млн == макс. 600тис матерів годувальниць. Записумо і їх в ті 4млн, яких більше 20. Старші онуки -- розважатимуть бабусь.
Всі решта 20+млн -- звиняйте, але треба захищати своє життя, честь, гідність, майно, цінності, гроші... Всього 3міс раз на 8 років. (20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен).
І не дивно - Ви і я, наче, хочемо забрати меду в бджіл(цивільного життя "без війни") аж 3міс. на 8років!
І, навіть, якщо почнуть тут кричати про завищені Вами цифри/розрахунки... - то, можна їх зменшити аж більше ніж вдвічі!!!
Тобто - 3міс. на 3роки! (взагалі ідеальний варіант, бо може і жінок тоді не прийшлось би залучати/призивати)
Але...
Але ми бачимо тут "неозброєним оком", як майже всі хочуть вийти на кордони 91го, але самим взяти зброю до рук/повоювати всього лиш 3міс.(Карл! Всього лиш 3міс.!!!) на 3 роки - бажаючих нема! Ніхто НЕ погоджується! А знаходять 100500 відмазок!
Сумно, плять!©
Бо, наче, хочуть перемоги, але...
Але "спостерігатимуть з тилу"...
маячню нема змісту коментувати