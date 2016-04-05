Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:38

vitaliiangel написав:

Не розумію...Ну на фіга отакі вистави, яких зараз повно в інеті?Кожна сторона бере іншу на понт. Вийде чи не вийде. Проканає чи не проканає. Продавить чи не продавить.Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець (і в інших випадках вона заходить, як з олією), що оцей капітан...В Конституції вказано про обов'язок. А як він реалізується розписано в інших законах. А не, як хто схотів.Запропонували запрошення до ТЦК. Як положено, надали свої посвідчення та підставу на право вручення повісток. Якщо ж перевірка військово-облікових документів, то виписку з наказу коменданта гарнізону (а не будь-кого ще))).Зафіксували відмову. Потім вже по факту неявки начальник ТЦК відкриває адмінсправу, проводить її, складає акт та виносить постанову - штраф. Все.При повторному - другий штраф та подання до нацполіції про примусову доставку до ТЦК. Виконує поліція. Все.Ясна чітка процедура. Іншого варіанту й приблизно нема. Бо згідно 19 ст.Конситуції держоргани та посадові особи "зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".Тобто ніяк інакше, ніж так, як визначено.На практиці щось не виходить, то треба міняти в законі. Вносити зміни, прописувати.А потім чого так живемо...Всі бичать та свої хатєлки просувають...Один кричить "ви незаконно створені, приватна контора!"Другий вперся на приватне!!! подвір'я з піснею, що заборонена відеофіксація.А поліцейський спокійно дивиться на це. Не пред'являє свого посвідчення на вимогу та зі стелі погрожує затриманням.