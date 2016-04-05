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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4616461746184619
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тобто - 3міс. на 3роки! (взагалі ідеальний варіант, бо може і жінок тоді не прийшлось би залучати/призивати)
Але...


частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:28

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:

Я щось не зрозумів - це до Флая на дачу приходили? :mrgreen:


Бачите як складно бути у тилу. Тому не заздріть :?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:38

  vitaliiangel написав:

Не розумію...

Ну на фіга отакі вистави, яких зараз повно в інеті?
Кожна сторона бере іншу на понт. Вийде чи не вийде. Проканає чи не проканає. Продавить чи не продавить.

Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець (і в інших випадках вона заходить, як з олією), що оцей капітан...

В Конституції вказано про обов'язок. А як він реалізується розписано в інших законах. А не, як хто схотів.

Запропонували запрошення до ТЦК. Як положено, надали свої посвідчення та підставу на право вручення повісток. Якщо ж перевірка військово-облікових документів, то виписку з наказу коменданта гарнізону (а не будь-кого ще))).

Зафіксували відмову. Потім вже по факту неявки начальник ТЦК відкриває адмінсправу, проводить її, складає акт та виносить постанову - штраф. Все.

При повторному - другий штраф та подання до нацполіції про примусову доставку до ТЦК. Виконує поліція. Все.

Ясна чітка процедура. Іншого варіанту й приблизно нема. Бо згідно 19 ст.Конситуції держоргани та посадові особи "зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
Тобто ніяк інакше, ніж так, як визначено.

На практиці щось не виходить, то треба міняти в законі. Вносити зміни, прописувати.

А потім чого так живемо...
Всі бичать та свої хатєлки просувають...

Один кричить "ви незаконно створені, приватна контора!"
Другий вперся на приватне!!! подвір'я з піснею, що заборонена відеофіксація.
А поліцейський спокійно дивиться на це. Не пред'являє свого посвідчення на вимогу та зі стелі погрожує затриманням.
detroytred
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