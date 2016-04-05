частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)
Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:38
Не розумію...
Ну на фіга отакі вистави, яких зараз повно в інеті?
Кожна сторона бере іншу на понт. Вийде чи не вийде. Проканає чи не проканає. Продавить чи не продавить.
Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець (і в інших випадках вона заходить, як з олією), що оцей капітан...
В Конституції вказано про обов'язок. А як він реалізується розписано в інших законах. А не, як хто схотів.
Запропонували запрошення до ТЦК. Як положено, надали свої посвідчення та підставу на право вручення повісток. Якщо ж перевірка військово-облікових документів, то виписку з наказу коменданта гарнізону (а не будь-кого ще))).
Зафіксували відмову. Потім вже по факту неявки начальник ТЦК відкриває адмінсправу, проводить її, складає акт та виносить постанову - штраф. Все.
При повторному - другий штраф та подання до нацполіції про примусову доставку до ТЦК. Виконує поліція. Все.
Ясна чітка процедура. Іншого варіанту й приблизно нема. Бо згідно 19 ст.Конситуції держоргани та посадові особи "зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".
Тобто ніяк інакше, ніж так, як визначено.
На практиці щось не виходить, то треба міняти в законі. Вносити зміни, прописувати.
А потім чого так живемо...
Всі бичать та свої хатєлки просувають...
Один верещить "ви незаконно створені, приватна контора!"
Другий вперся на приватне!!! подвір'я з піснею, що заборонена відеофіксація; сєпар, бо номер на печатці оголосив.
А поліцейський спокійно дивиться на це. Не пред'являє свого посвідчення на вимогу та зі стелі погрожує затриманням.
А саме погане в цьому, що знов крайніми зробили військових...
Бо це поліція повинна розбиратися з порушниками. В тому числі і доставляти в ТЦК. Це не справи військових.
Виходить же навпаки, поліцейські масимум!!! в ролі помічників. Спостерігачів, блін.
От чому капітан взагалі веде мову про правопорушення? Поруч поліцейський, в якого прямий безпосередній обов'язок припиняти правопорушення та злочини. Це його справа. Він повинен діяти.
А. Не. Військовий. За нього. Ще й порушуючи закони.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 14 лип, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:10
а вот такой кейс. живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.
в законе такие варианты не прописаны. государство должно принять на ответственное хранение дом, коз и свиней и вернуть после демобилизации.
я вижу решение такое. успих 2 недели на передке, неделю на хозяйстве у одинокого мужчины и неделю дома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 лип, 2023 11:24, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:13
Карма чи бумеранг? ;)
Кацапи замінували ЗАЕС і отримали вибух у себе, на заводі Росатому.
Вибух стався на майданчику зберігання ядерних відходів, що завезені з ЄС.
У місті Новоуральськ (Свердловська обл) на виробництві зі збагачення урану розгерметизувався балон зі збідненим гексафторідом урану. Загинула одна людина, персонал евакуювали. Мешканців міста попросили зачинити вікна та не виходити на вулицю.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:19
Як це не прописані?
Підлеглі звертаються до начальника (ТЦК). Точніше не так!
Сам начальник контролює та аналізує роботу підлеглих, виявляє недоліки, складнощі.
Якщо його повноважень не вистачає для внесення заходів, то звертається нагору.
І так до головнокомандувач, депутатів, президента.
Вони ініціюють та реалізують внесення поправок в закони.
Впритул до створення нових.
Тільки всім побоку отой капітан...
Це його проблеми виконати план.
Не депутатів, не вищих управлінців, а його.
З.и. сорян, Ви про коз...
Так тут, мається на увазі, що оте грошове забезпечення повинно компенсувати в тому числі й ці збитки.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:26
или дорогие картины известных художников, Эдуарда Мане и Клода Моне (У него был дефект зрения, катаракта, из-за нее мир представлялся пестрым и красочным — так появился импрессионизм. Ещё у обоих художников есть работы под названием «Завтрак на траве». короче дорого, по ляму евро каждая) в хате у мобилизованного. Антикварная мебель. Тоже государству компенсировать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 лип, 2023 11:48, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:30
Так.
І в притулки для тварин.
Але коли війна, то доля тварин, картин відходить на другий план.
З людськими б впоратися.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
знаю випадок що хлопця-одинака забрали з-під своїх воріт залишивши в дворі працюючу бетономішалку. Недавно проїзжав, то вона так і стоїть серед двору, повна застигшого бетону
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:44
Красиво жить не запретишь! Даже во время войны.
(приведены скрины-подтверждения закупок)
Весь транспорт приобретается для
Ноутбуки стоимостью:
- по 22 тыс. грн. (4 шт.),
- по 32 тыс. грн. (3 шт.),
- по 75 тыс. грн. (2 шт.),
- 76 тыс. грн. (?? шт.),
- 84 тыс. грн. (1 шт.),
- 90 тыс. грн. (1 шт),
- 4,2 тыс. грн. (4 мышки + 4 сумки для ноутбука).
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:54
Пиво в 117 доларів входить!))
В цоколі нема Пікассо, а з меблів - піддони. «зеленим валіком перекатати» після фронту грибок на стінах - це півгодини.
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