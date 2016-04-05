За даними журналіста, на утримання одного полоненого Україна витрачає 10.000 гривень на місяць. У таборі є кімната відпочинку з ТБ, спортзал, магазин з продуктами і цигарками, а також лікар та психолог.
vt313 написав:По этому поводу fler Вам правильно ответила. Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.
Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году. Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон. А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?
А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.
Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.
Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно. На этом фоне начинать медицинский туризм можно. А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?
И вопрос чисто стратегический. Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.
По Вашей ссылке не "оператор линии", а "Работник на завод микросхем в Праге от 140 крон неполная занятость, без опыта работы". Вы серьёзно ориентируетесь на такие объявления? С условиями: "Робочий график – 12 часов смены , нету ограничений по сверхурочным часам". Явно расчёт на заробитчан. Хотя для них "130 крон в час чистыми , соц. пакет, страхование, безплатное жылье", вероятно, неплохо - при 160-170 рабочих часах в месяц примерно 1000 долл. Ориентироваться на программистов, врачей, конечно, неплохо. Но программистов и врачей нужно относительно немного. А цены на медобслуживание при развитии медицинского туризма быстро приблизятся к мировым. В результате наше население останется на бобах.
Что предложить Интелу, не знаю. Но немцы, поляки, Израиль нашли что-то. Можем и мы. "Работают на экспорт, и что?" Во-первых, поступление валюты в страну. Во-вторых, налоги. Пусть НДС мы не получим, но налог на прибыль будет точно. А прибыль и, соответственно, налог будет немаленькими. Да и просто высокотехнологичное производство в стране явно не лишнее. И Интел это просто пример. Рейнметалл тоже неплохо. Только серьёзное производство, а не крупноузловая сборка и ремонт.
О туризме не хочу спорить Не вижу у нас больших перспектив. По сравнению с Италией... Да никакого сравнения. Разве что экологический туризм. Это, по-моему, единственная ниша. Но достаточно слабая.
А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.
vitaliiangel написав:живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.
знаю випадок що хлопця-одинака забрали з-під своїх воріт залишивши в дворі працюючу бетономішалку. Недавно проїзжав, то вона так і стоїть серед двору, повна застигшого бетону