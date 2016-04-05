Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:07

vt313 написав: ЛАД написав: vt313 написав: По этому поводу fler Вам правильно ответила.

Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.



Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.

Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.

А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?

По этому поводуВам правильно ответила.Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?



Работают на экспорт, и что? Станет на 5000 больше, это что плохо?

С чего Вы взяли, что он заплатит много налогов? Вот зарплата работников и все.

Оператор линии

https://flagma.cz/ru/vakansiya-rabotnik ... 63492.html

Будут еще грузчики, уборщики, ...



А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.



Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.



Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно.

На этом фоне начинать медицинский туризм можно.

А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?



И вопрос чисто стратегический.

Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков. Работают на экспорт, и что? Станет на 5000 больше, это что плохо?С чего Вы взяли, что он заплатит много налогов? Вот зарплата работников и все.Оператор линииБудут еще грузчики, уборщики, ...А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно.На этом фоне начинать медицинский туризм можно.А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?И вопрос чисто стратегический.Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.

По Вашей ссылке не "оператор линии", а "Работник на завод микросхем в Праге от 140 крон неполная занятость, без опыта работы". Вы серьёзно ориентируетесь на такие объявления? С условиями: "Робочий график – 12 часов смены , нету ограничений по сверхурочным часам". Явно расчёт на заробитчан. Хотя для них "130 крон в час чистыми , соц. пакет, страхование, безплатное жылье", вероятно, неплохо - при 160-170 рабочих часах в месяц примерно 1000 долл.Ориентироваться на программистов, врачей, конечно, неплохо. Но программистов и врачей нужно относительно немного. А цены на медобслуживание при развитии медицинского туризма быстро приблизятся к мировым. В результате наше население останется на бобах.Что предложить Интелу, не знаю. Но немцы, поляки, Израиль нашли что-то. Можем и мы."Работают на экспорт, и что?" Во-первых, поступление валюты в страну. Во-вторых, налоги. Пусть НДС мы не получим, но налог на прибыль будет точно. А прибыль и, соответственно, налог будет немаленькими. Да и просто высокотехнологичное производство в стране явно не лишнее.И Интел это просто пример. Рейнметалл тоже неплохо. Только серьёзное производство, а не крупноузловая сборка и ремонт.О туризме не хочу спорить Не вижу у нас больших перспектив. По сравнению с Италией... Да никакого сравнения. Разве что экологический туризм. Это, по-моему, единственная ниша. Но достаточно слабая.А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.