RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4617461846194620
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:54

Мабуть щоб здавались у полон активніше

За даними журналіста, на утримання одного полоненого Україна витрачає 10.000 гривень на місяць. У таборі є кімната відпочинку з ТБ, спортзал, магазин з продуктами і цигарками, а також лікар та психолог.

Працюючі полонені отримують зарплатню (у розмірі 10 гривень/день у франковому еквіваленті), можуть отримувати посилки від родичів вагою до 20 кг, дзвонити додому (телефон надається).
https://varta1.com.ua/news/zhurnalisti- ... 67707.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27085
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:07

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:По этому поводу fler Вам правильно ответила.
Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.

Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.
Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.
А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?


Работают на экспорт, и что? Станет на 5000 больше, это что плохо?
С чего Вы взяли, что он заплатит много налогов? Вот зарплата работников и все.
Оператор линии
https://flagma.cz/ru/vakansiya-rabotnik ... 63492.html
Будут еще грузчики, уборщики, ...

А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.

Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.

Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно.
На этом фоне начинать медицинский туризм можно.
А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

И вопрос чисто стратегический.
Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.

По Вашей ссылке не "оператор линии", а "Работник на завод микросхем в Праге от 140 крон неполная занятость, без опыта работы". Вы серьёзно ориентируетесь на такие объявления? С условиями: "Робочий график – 12 часов смены , нету ограничений по сверхурочным часам". Явно расчёт на заробитчан. Хотя для них "130 крон в час чистыми , соц. пакет, страхование, безплатное жылье", вероятно, неплохо - при 160-170 рабочих часах в месяц примерно 1000 долл.
Ориентироваться на программистов, врачей, конечно, неплохо. Но программистов и врачей нужно относительно немного. А цены на медобслуживание при развитии медицинского туризма быстро приблизятся к мировым. В результате наше население останется на бобах.

Что предложить Интелу, не знаю. Но немцы, поляки, Израиль нашли что-то. Можем и мы.
"Работают на экспорт, и что?" Во-первых, поступление валюты в страну. Во-вторых, налоги. Пусть НДС мы не получим, но налог на прибыль будет точно. А прибыль и, соответственно, налог будет немаленькими. Да и просто высокотехнологичное производство в стране явно не лишнее.
И Интел это просто пример. Рейнметалл тоже неплохо. Только серьёзное производство, а не крупноузловая сборка и ремонт.

О туризме не хочу спорить Не вижу у нас больших перспектив. По сравнению с Италией... Да никакого сравнения. Разве что экологический туризм. Это, по-моему, единственная ниша. Но достаточно слабая.

А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5068 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:17

  ЛАД написав:Что предложить Интелу, не знаю.

Мізки наших ІТ-вців. Те саме, що робить німець, поляк, єврей у своїх країнах, наші зможуть зробити дешевше в Україні.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4006
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:18

  Letusrock написав:..............
Нам потрібно описувати не сферичного коня у вакуумі ...

Это гораздо проще.
И здесь (и не только) этим часто занимаются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5068 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:19

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.


знаю випадок що хлопця-одинака забрали з-під своїх воріт залишивши в дворі працюючу бетономішалку. Недавно проїзжав, то вона так і стоїть серед двору, повна застигшого бетону

Добрі люди в селі - не спи**или бетон. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4617461846194620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4955)
14.07.2023 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron