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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4618461946204621>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:07

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:По этому поводу fler Вам правильно ответила.
Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.

Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.
Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.
А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?


Работают на экспорт, и что? Станет на 5000 больше, это что плохо?
С чего Вы взяли, что он заплатит много налогов? Вот зарплата работников и все.
Оператор линии
https://flagma.cz/ru/vakansiya-rabotnik ... 63492.html
Будут еще грузчики, уборщики, ...

А в 2022 г. в Италии туристов насчитали 110 млн. Тут как их считать.

Я же не говорю, прямо сейчас. Я говорю о стратегии, что-то на горизонте 20 лет.

Просто, для примера, стоматология сейчас в Украине дешевле чем в ЕС и существенно.
На этом фоне начинать медицинский туризм можно.
А вот что предложить Интелу, чтобы он перенес свое производство из Ирландии в Украину, у меня фантазии нет. Скажите?

И вопрос чисто стратегический.
Ориентироваться на программистов, врачей или на грузчиков, упаковщиков.

По Вашей ссылке не "оператор линии", а "Работник на завод микросхем в Праге от 140 крон неполная занятость, без опыта работы". Вы серьёзно ориентируетесь на такие объявления? С условиями: "Робочий график – 12 часов смены , нету ограничений по сверхурочным часам". Явно расчёт на заробитчан. Хотя для них "130 крон в час чистыми , соц. пакет, страхование, безплатное жылье", вероятно, неплохо - при 160-170 рабочих часах в месяц примерно 1000 долл.
Ориентироваться на программистов, врачей, конечно, неплохо. Но программистов и врачей нужно относительно немного. А цены на медобслуживание при развитии медицинского туризма быстро приблизятся к мировым. В результате наше население останется на бобах.

Что предложить Интелу, не знаю. Но немцы, поляки, Израиль нашли что-то. Можем и мы.
"Работают на экспорт, и что?" Во-первых, поступление валюты в страну. Во-вторых, налоги. Пусть НДС мы не получим, но налог на прибыль будет точно. А прибыль и, соответственно, налог будет немаленькими. Да и просто высокотехнологичное производство в стране явно не лишнее.
И Интел это просто пример. Рейнметалл тоже неплохо. Только серьёзное производство, а не крупноузловая сборка и ремонт.

О туризме не хочу спорить Не вижу у нас больших перспектив. По сравнению с Италией... Да никакого сравнения. Разве что экологический туризм. Это, по-моему, единственная ниша. Но достаточно слабая.

А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:17

  ЛАД написав:Что предложить Интелу, не знаю.

Мізки наших ІТ-вців. Те саме, що робить німець, поляк, єврей у своїх країнах, наші зможуть зробити дешевше в Україні.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:18

  Letusrock написав:..............
Нам потрібно описувати не сферичного коня у вакуумі ...

Это гораздо проще.
И здесь (и не только) этим часто занимаются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:19

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.


знаю випадок що хлопця-одинака забрали з-під своїх воріт залишивши в дворі працюючу бетономішалку. Недавно проїзжав, то вона так і стоїть серед двору, повна застигшого бетону

Добрі люди в селі - не спи**или бетон. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Добрі люди в селі - не спи**или бетон.


це з метою безпеки, щоб цигане на здали бетономішалку на металолом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:47

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:..........
Давайте так.
Как только Вы отработаете хоть одну смену, так сразу заберу 12-летнего внука из Германии, где он находится с бабушкой без родителей и отправлю на завод (если найду, где у нас на заводе нужны люди).
Вы ещё экран компа слюной не забрызгали?[/quote

а ви свій монітор ще не "забризгалі"? для тих, хто хоче розуміти написане, я передбачав, що внук може бути неповнолітнім і тому не дарма про його батьків згадав
  wild.tomcat написав:внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.

його батьки "пашуть" в тилу чи як? чи дурника, як завжди, включаєте?

Вам проще. И включать ничего не надо.
Приедьте в Харьков и найдите работающий оборонный завод. Сам пойду.
Да и просто поищите работу.
Я как раз всё время и пишу о том, что надо организовать работу тыла и производство оружия. Чего нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:52

  Успіх написав:
  Bobua написав:В Україні є 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.
Реал.калік (які нездатні були би стріляти з блокпосту чи з вікон квартири, та й взагалі ні на що непридатних) -- не може бути більше 4млн (і навіть це великий перебір, бо 4/24 -- то кожен шостий...)

Отже понад 2 десятки млн -- це і є “десятки млн”, про які я писав. 2 -- це вже множина.
Те що на інфографіці менше “економіч.активних”, просто означає що у нас багато мільйонерів, рантьє і т.п. -- і вони тусять, а не активляться на галерах.
Крім того, селян не вважали активними, а вони дуже навіть завзято порпаються на грядках. Це 29-8-5млн.діти(виростуть)=16млн -- близько 20.

Немовлят на грудному вигодовуванні -- 7.3/1000 по всій Україні. Множимо на 2 роки і 41млн == макс. 600тис матерів годувальниць. Записумо і їх в ті 4млн, яких більше 20. Старші онуки -- розважатимуть бабусь.

Всі решта 20+млн -- звиняйте, але треба захищати своє життя, честь, гідність, майно, цінності, гроші... Всього 3міс раз на 8 років. (20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен).
Знову слабо коментують Ваші дописи...
І не дивно - Ви і я, наче, хочемо забрати меду в бджіл(цивільного життя "без війни") аж 3міс. на 8років! :D
І, навіть, якщо почнуть тут кричати про завищені Вами цифри/розрахунки... - то, можна їх зменшити аж більше ніж вдвічі!!!
Тобто - 3міс. на 3роки! (взагалі ідеальний варіант, бо може і жінок тоді не прийшлось би залучати/призивати)
Але...
Але ми бачимо тут "неозброєним оком", як майже всі хочуть вийти на кордони 91го, але самим взяти зброю до рук/повоювати всього лиш 3міс.(Карл! Всього лиш 3міс.!!!) на 3 роки - бажаючих нема! Ніхто НЕ погоджується! А знаходять 100500 відмазок!
Сумно, плять!©
Бо, наче, хочуть перемоги, але...
Але "спостерігатимуть з тилу"... ;)


Таке життя...

Єдина надія наразі -- що колись у них таки прокинеться совість і хоч перестануть гудіти про ті “кордони 91р.”



  Hotab написав:Bobua , треба щось міняти в розмірах цих папірусів. Скоро не залишиться тих, хто читає.


Таке життя...
Але все важливе вже написане:
(від виділених слів про ”надто бідну фантазію ухилянтів” viewtopic.php?p=5597249#p5597249 )
і тут (від виділених слів, що “все що вище -- несуттєве” viewtopic.php?p=5597489#p5597489 )
і тут теж в кінці (виділене) viewtopic.php?p=5597965#p5597965

Бо важливо наразі лише одне -- якось досягти докорінної зміни тилової риторики. З отієї маячні про кордони 91р, про укр.кубань і поволжя, про те як “наші” абрамси бороздитимуть простори великого театру... -- вийти на формат АТО2 (див 2посилання вище). А не “м`ясними контрнаступами” винищувати наші нещасні залишки військ.

Тоді й вибори мали би бути скоро. І демобілізація. І в НАТО може візьмуть, якщо тут виберуть до влади якнайбільше військових, які вже точно не видаватимуться зрадниками для всіх довкола, і які посоромляться красти у фронтів, та повискубують трохи корупцію в країні.




А все решта -- то вже не має сенсу. Як і суперечки про віру.

Є 39,600,000 тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені.
І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів.

Отже, це ніби словесний пінг-понг з дітьми. Ви їм кажете, що вони зможуть ділити числа, а ті відповідають, що не зможуть... І так можна жонглювати до нескінченності.

Отже, спроби розвіювати чиїсь хибні уявлення, за які вони тримаються як втопаючі за колоду -- це просто для розваги. Дражню гуманітаріїв, чи хто там вони, математикою, статистикою, логікою...
Вони такі, “ой-ой, а на чому ж нам возити 7000 солдатів цілий день...”, а я їм бац -- і півтори сотні автобусів. Отих великих, міжобласних -- на автостанціях такі зазвичай збираються в купки.

Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни.

І люди тут просто для видимості пишуть, “це, це, і це зробити неможливо з отаких-от лівих причин”. Аби не писати правду, мабуть. А я для розваги ті смішні доводи роздуваю. Вони злітають, рояться як метелики, і всідаються в інше місце, перефарбувавшись по дорозі. Весело ж :)


Основне що роблять наразі тили -- це передбачувано завищують свою значимість для тилової праці й усіляко занижують свою здатність воювати. (а що, для військової справи хіба не потрібні визначні люди, в т.ч. і з IQ 300 ???)
І консенсусу тут нема і бути не може.
Тому й пишу наразі, що краще якби тили зробили хоч щось просте, легке й корисне (посилання на поч.повідомлення).


  pesikot написав:Bobua
Слухайте, я поважаю, що ви приймаєте участь у військових діях

Але ... Якщо пишите щось, то відповідайте на питання до вас.
Якщо ви не відповідаєте на питання, то ....

У меня давно склалась думка, якщо людина пише багато слів на форумі, то вона
- пише, аби писати
- свої думки вона просто не може сформулювати

Для вас повторю ще раз питання
Як логістика ? Підробиці дивітся у моіх попередніх постах


Ви неуважні.
Відповідь була тут, на початку: viewtopic.php?p=5597489#p5597489
Просто треба задати пошук по форуму за свої псевдо -- і бачитимете хто і де відповідає.


  Сибарит написав:
  Bobua написав:Досить буде порозпихати по блокпостах, військоматах і що там ще є військове у місті.

Там давно все места заняты бойцами, восстанавливающимися после ранений. Все боеспособные давно на фронте. Да и по признанию самих служащих военкомата, их служба совершенно бесполезна с точки зрения военной подготовки.
Мобилизация идет весьма активно, но "распихивают" сразу по учебным центрам и вновь формирующимся частям для полноценной подготовки. Возят иногда на достаточно большие расстояния, видимых проблем с транспортом не наблюдается.
Это все не по слухам, а наблюдения "постоянного клиента" военкомата.
  Bobua написав:Бригади оновлюватимуться щодня на 1/30 складу. Свіжими людьми. Боєздатість буде довготривало незмінна (тобто, набагато краща аніж у суч.бригад, де люди казяться і допиваються до чортиків вже понад рік...)
І як я вже писав 100500разів з власного досвіду -- саме оці перші місяці люди міцні, стійкі й ще нема аватарів-смертників...

Есть одна проблема. Когда новичок попадет в пьющий коллектив, посвящение в аватары произойдет при первом знакомстве. Передачи боевого опыта при этом не получится.


:) А як військоматники мали сказати -- “о, о, ми готові, пустіть нас на фронт!!! Правда?

Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води...
Та і зараз можна було би назбирати серед фронтовиків притомних і непитущих ком.відділень. для новобранців.


  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Більшість країни живе мирним життям
Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
І Бобюа, навіть, в нанадцятий раз описав детально, як можна це зробити!


Деталей там дуже мало, тільки ЗП

До речі, якщо взяти особисто тебе, який снаряди підносить, то тебе мабуть можно швидко замінити

А от якщо брати колегу freeze.
Щось мені підказуємо, що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт, по якій прийде новий, то цей новий не буде мати і відсотка того досвіду, який зараз має колега freeze
Тобто коллега freeze має цей досвід або його значну частину передати, а це знову час, знові витрати

А якщо такий досвід не передавати, то це дуже погано вплине на боєздатність


У нас після 2міс фронту досвід йшов вже у мінус.
Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке...
До дупи таки “досвід”. :(


  budivelnik написав:
  pesikot написав:що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт,

Схема приведе до збільшення втрат разів в пять...
Все просто
Беремо досвід Другої світової війни.
Ті хто не загинув в перших 6 місяців потрапляння на фронт - брав Берлін
А от куди ділись ті кого призивали по 200 000 в місяць на протязі практично 4 років ?
Правильно - загинули.
Тому пояснювати примітиву що професіоналізм це знання+практика, при чому
спитай Хотаба -скільки потрібно льотчику не літати - щоб перед допуском до польотів він змушений був проходити купу тренажерів ...
Думаю долярчики будуть здивовані відповіддю..


Хто загинув?
Чи ж не ті нещасні кому москвини дали палиці і гнали на кулемети?

А от про пілотів -- то це підхід типу “аплодую стоячи...” -- взяти спеців, яких у війську 1 на тисячі, і поширити отримані висновки на людей з автоматами-кулеметами, що вмирають аж ніяк не внаслідок непрофесійного натискання на спуск.гачок (wtf ?!?), а таки від виснаження
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:55

Робимо ставки, панове ;)

Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня.
На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу.
Вже заявлено, що путін відвідає саміт особисто, не онлайн.

Що скажете - заарештують чи ні?
Кацапи у соцмережах не вірять, що він туди поїде. Я теж не вірю, але двійника може відправити.
Арешт пуйла до дня незалежності України - як тобі таке, Байден? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:01

Ах ти старий абьюзер!

flyman ,
Також повно воєнних пенсіонерів до 60.

«Харазмент Детройта» (с)
«Мусі не вистачає уваги» (с)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный.
Напомню, с чего начался разговор:
БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии.
...........
В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ......

Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".
Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.

як людина, яка працювала на виробництві, маєте самі зрозуміти, чому наразі такі інвестиції просто неможливі.

бо літограф для виготовлення процесорів - це один з найскладніших сучасних виробів. ключові елементи - американський лазер та німецька оптика. а хто буде обслуговувати таке обладнання, наприклад в нашій країні? тому його будують саме в Німеччині - навіть не у Франції чи Англії. або в США ще зможуть збудувати. чи на Тайвані - але гадаю після погроз Китаю в найближчі часи там не буде ніяких значних інвестицій. й я не певен, що таке обладання зможе працювати на нашій неякісній електроенергії.

ви сумуєте за важкою промисловістю - але наразі це або для розвинених, або для великих країн. а нам треба легка промисловість, харчова промисловість та таке інше. та ж Польща чим відома - сантехнікою. а верфі там померли, й щось не бачу, щоб чим так переймалися. й польським студентам було цікаво подивитись на ХТЗ, але вони казали, що у Польщі взагалі немає зараз таких великих виробництв. наразі важливо не ці автоматичні лінії для крупносерійного виробництва, а гнучкі виробничі центри - яких в нас немає.

й ще приклад металургія - от Туреччина не вважає, що металургія це просто, й розвинула свою галузь з 10 до 40 млн тон сталі на рік - це при тому, що в них немає покладів залізної руди. а ми до війни впали до 20 млн тон на рік. але є нюанс. щоб виробляти якісну сталь потрібно - що? ні не виробництво, я гадаю ми можемо робити й якісну сталь - а куди її продати. от домовимось ми з Німеччиною про поставки сталі в німецький автопром (як Туреччина - це зі слів, не перевіряв) - й будем виробляти якісний сортамент - а так більше робимо будівельний та на експорт

якось так 8)

Очень много слов.
Но "у нас некому обслуживать, а вот в Німеччині". А в Польше откуда специалисты? А в Израиле.
Украина це не "велика країна"? Было 50 млн. Подождём пока останется 20?
Надоел этот бесполезный спор.
ЛАД
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