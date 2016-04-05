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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:15
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
а ви свій монітор ще не "забризгалі"? для тих, хто хоче розуміти написане, я передбачав, що внук може бути неповнолітнім і тому не дарма про його батьків згадав
wild.tomcat написав:
внука свого (та/чи його батьків)
з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.
його батьки "пашуть" в тилу чи як? чи дурника, як завжди, включаєте?
Вам проще. И включать ничего не надо.
Приедьте в Харьков и найдите работающий оборонный завод. Сам пойду.
Да и просто поищите работу.
Я как раз всё время и пишу о том, что надо организовать работу тыла и производство оружия. Чего нет.
ну чергове включення дурника. так релокуйтеся в тил і "припахуйтеся". чи тільки інших припахати вмієте? немає роботи? тцк закрився в харкові? там є робота. чи знову у вас відмазка знайдеться, що щось не так. чи ви тільки і звикли іншим вкаузувати кого, де і як припахати, а самі тихенько посидите збоку, в пошуках "харошіх рускіх" і "парядочних афіцєров". ще вистачаж нахабства когось в чомусь звинувачувати....
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:19
vitaliiangel написав:
Порошенко тоже туда же
src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpetroporoshenko%2Fvideos%2F3482999282017002%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
По сути верно.
Но проблема в том, что от нас мало что зависит.
Коррупция и пр. это только повод, а не причина.
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ЛАД
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:22
fler написав:
Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня.
На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу.
Вже заявлено, що путін відвідає саміт особисто, не онлайн.
Що скажете - заарештують чи ні?
Кацапи у соцмережах не вірять, що він туди поїде. Я теж не вірю, але двійника може відправити.
Арешт пуйла до дня незалежності України - як тобі таке, Байден?
Африканці цілком можуть прогнутися під рашку за якісь ніштяки
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:29
flyman
, ну тут наче тетріс склався. А хто буде захищати кавалірочки з філіпін з босніями? Чи поселимо там Гіркінса разом з бородаєм?
Зелені стіни «під валік» чудово пасують расійському камуфляжу.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:33
fler написав: ЛАД написав:
Что предложить Интелу, не знаю.
Мізки наших ІТ-вців. Те саме, що робить німець, поляк, єврей у своїх країнах, наші зможуть зробити дешевше в Україні.
Мізки наших ІТ-вців они могут иметь и без миллиардных вложений.
Смогут ли наши зробити дешевше не знаю.
Думаю, там были более серьёзные предложения со стороны государств. Возможно, какие-то льготы и/или преференции.
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ЛАД
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:38
flyman написав: Hotab написав:flyman
, ну тут наче тетріс склався. А хто буде захищати кавалірочки з філіпін з босніями? Чи поселимо там Гіркінса разом з бородаєм?
АТО2 і ніяких Гіркіних, чи ти бачив його після 2014 на Русанівці чи де?
Після АТО1 їх побачили в Маріуполі , Херсоні , під Києвом, Сумами, Харковом і Черніговом.
Після АТО2 вже не буде під Бучею? Обіцяєш?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:45
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
,
Двойная мораль?
Мої кордони. Хто мені Зе і По, щоб я рубався за них? Я навіть частину правди не знаю, хто з них які скелети має.
Я колись за Юща всім горло гриз. А він виявився безхребетною ганчіркою. Більше такі війни не цікаві.
Согласен.
Грызть горло точно ни за кого не надо.
Но допускать откровенные оскорбления и унижения Президента нельзя.
Действующий Президент это олицетворение государства. Так же, как флаг или герб.
Критиковать можно и нужно.
Вот оно.
В США, например, президент - менеджер. Топ менеджер.
А у нас и рфии - какое-то олицетворение. Икона кароч.
Мало того, инфантильно совковое общество ещё и выбирает менеджера из популистов
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:49
Bobua, кем Вы были на гражданке? Пытаюсь понять откуда эти 3 месяца по месяцу раз в 3-12 лет взялись. Мой опыт работы говорит что обычный менеджер работать продуктивно может не ранее 8 месяцев.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50
Letusrock написав:
частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)
Так тому і має бути ЧІТКИЙ закон!
І по закону - 3міс в ЗСУ, а 3р. - вдома!))
vitaliiangel написав:
а вот такой кейс. живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.
Тому я в своїх раніших дописах і це передбачив))
Звичайно, воно кардинально проблему не вирішить, але значно полегшить!
Так от, я писав, щоб створили списки/черги і вручали повістки, мінімум, за місяць до відправлення у ВЧ.
Щоб мати час:
- продати корів/кіз/курей і т.п...
- запустити орендарів/продати/чи забити вікна дошками у квіточках біля ШРТ))
- продати/закрити свій міні-бізнес(тут я про себе)
І вже, ЗНАЧНО легше було б!
От я ж писав, що в нас є міні-фермери... - то добре, що їхні дружини почали тягнути цей тягар... - а були б самотні, тоді що?
Тож - певні закони треба приймати і приймати їх з розумом!
detroytred написав:
Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець
Як деякі і тут
І от що далі - цей військовозобов'язаний, що на відео - має далі собі спокійно дояти умовних кіз на дачі, а Успіх з Бобюа - воювати за нього і за інших хитродупенків? Які ще й до того будуть казати - "Хріново воюєте... Треба дійти до кордонів 91го! Або давайте до москви!"
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