Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50

Letusrock написав: частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ) частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)

vitaliiangel написав: а вот такой кейс. живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат. а вот такой кейс. живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.

detroytred написав: Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець

Так тому і має бути ЧІТКИЙ закон!І по закону - 3міс в ЗСУ, а 3р. - вдома!))Тому я в своїх раніших дописах і це передбачив))Звичайно, воно кардинально проблему не вирішить, але значно полегшить!Так от, я писав, щоб створили списки/черги і вручали повістки, мінімум, за місяць до відправлення у ВЧ.Щоб мати час:- продати корів/кіз/курей і т.п...- запустити орендарів/продати/чи забити вікна дошками у квіточках біля ШРТ))- продати/закрити свій міні-бізнес(тут я про себе)І вже, ЗНАЧНО легше було б!От я ж писав, що в нас є міні-фермери... - то добре, що їхні дружини почали тягнути цей тягар... - а були б самотні, тоді що?Тож - певні закони треба приймати і приймати їх з розумом!Як деякі і тутІ от що далі - цей військовозобов'язаний, що на відео - має далі собі спокійно дояти умовних кіз на дачі, а Успіх з Бобюа - воювати за нього і за інших хитродупенків? Які ще й до того будуть казати - "Хріново воюєте... Треба дійти до кордонів 91го! Або давайте до москви!"