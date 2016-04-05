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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:22
fler написав:
Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня.
На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу.
Вже заявлено, що путін відвідає саміт особисто, не онлайн.
Що скажете - заарештують чи ні?
Кацапи у соцмережах не вірять, що він туди поїде. Я теж не вірю, але двійника може відправити.
Арешт пуйла до дня незалежності України - як тобі таке, Байден?
Африканці цілком можуть прогнутися під рашку за якісь ніштяки
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:33
fler написав: ЛАД написав:
Что предложить Интелу, не знаю.
Мізки наших ІТ-вців. Те саме, що робить німець, поляк, єврей у своїх країнах, наші зможуть зробити дешевше в Україні.
Мізки наших ІТ-вців они могут иметь и без миллиардных вложений.
Смогут ли наши зробити дешевше не знаю.
Думаю, там были более серьёзные предложения со стороны государств. Возможно, какие-то льготы и/или преференции.
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ЛАД
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:49
Bobua, кем Вы были на гражданке? Пытаюсь понять откуда эти 3 месяца по месяцу раз в 3-12 лет взялись. Мой опыт работы говорит что обычный менеджер работать продуктивно может не ранее 8 месяцев.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50
Letusrock написав:
частково проблема в тому що на прикладі Успіха всі бачать що 3 місяці легким розчерком пера можуть несподівано перетворитись на довічне увязнення в окопі)) (цитата не моя, а військового у ФБ)
Так тому і має бути ЧІТКИЙ закон!
І по закону - 3міс в ЗСУ, а 3р. - вдома!))
vitaliiangel написав:
а вот такой кейс. живёт в селе мужик, один без жены и детей, ну там хозяйство куры, козы, свиньи, огород пару Га. родни нет с соседями на ножах. Забирают его на службу, кто присмотрит за домом и хозяйством? соседи зная где сейчас хозяин, быстро всё растащат.
Тому я в своїх раніших дописах і це передбачив))
Звичайно, воно кардинально проблему не вирішить, але значно полегшить!
Так от, я писав, щоб створили списки/черги і вручали повістки, мінімум, за місяць до відправлення у ВЧ.
Щоб мати час:
- продати корів/кіз/курей і т.п...
- запустити орендарів/продати/чи забити вікна дошками у квіточках біля ШРТ))
- продати/закрити свій міні-бізнес(тут я про себе)
І вже, ЗНАЧНО легше було б!
От я ж писав, що в нас є міні-фермери... - то добре, що їхні дружини почали тягнути цей тягар... - а були б самотні, тоді що?
Тож - певні закони треба приймати і приймати їх з розумом!
detroytred написав:
Що військовозобов'язані несуть іноді таку ахінею, що капець
Як деякі і тут
І от що далі - цей військовозобов'язаний, що на відео - має далі собі спокійно дояти умовних кіз на дачі, а Успіх з Бобюа, після 17 міс. і ще мають воювати 17міс.(чи може років?) за нього і за інших хитродупенків? Які ще й до того будуть казати - "Хріново воюєте... Треба дійти до кордонів 91го! Або давайте до москви!"
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:58
Bobua написав:В Україні є
24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн
всього.
...
Після цього першого речення мені стало зрозуміло, що далі читати той longread немає сенсу, але ...
Bobua написав:
Отже понад 2 десятки млн
-- це і є “десятки млн”, про які я писав. 20млн осіб / 2.4млн осіб за рік по 3міс кожен...
1)Ви відповідали на пост пана "Ой", де було наведено дані щодо наявного населення України. Ці дані корелюють з іншими джерелами. Чому ви проігнорували ті цифри?
2)Вам вже відповідали, що мобілізація постійно
триває, людей набирають і відправляють на навчання-злагодження-фронт.
3)Вам вже відповідали, що можливості щодо забезпечення мобілізованих обмежені, тобто не можна набрати одночасно більше, ніж є пропускна здатність навчальних центрів та більше, ніж у нас є зброї та техніки.
Bobua написав:
Єдина надія наразі -- що колись у них таки прокинеться совість і хоч перестануть гудіти про ті “кордони 91р.”
Як Байден скаже, так і буде. Ми розуміємо, що цих кордонів по факту може і не бути, але ж не можна відмовлятися від них, тим більше просто зараз. Невже не доходить, для чого потрібні ці заяви?
Скільки ще по колу
будемо ганяти ці питання?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:02
Успіх написав:
І от що далі - цей військовозобов'язаний, що на відео - має далі собі спокійно дояти умовних кіз на дачі, а Успіх з Бобюа, після 17 міс. і ще мають воювати 17міс.(чи може років?) за нього і за інших хитродупенків? Які ще й до того будуть казати - "Хріново воюєте... Треба дійти до кордонів 91го! Або давайте до москви!"
В сенсі спокійно далі доїти кіз?
Вище ж виклав процедуру.
Штраф, штраф-подання до поліції, поліція доставляє в ТЦК.
А так завтра вас переведуть у ТЦК та будете ви отак "воювати" з населенням.
Замість поліції.
Про тих, хто оцінює "хріново воюєте", окрема мова.
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detroytred
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:05
Надання допомоги Україні не є благодійністю для інших країн.
Таку заяву зробила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Financial Times, коментуючи нещодавні слова міністра оборони Великої Британії Бена Волеса про те, що "люди хочуть бачити дрібку подяки" від України.
"Нам потрібно зрозуміти, що це не є благодійністю, тому що Україна бореться за нас, за нашу свободу і архітектуру європейської безпеки", - сказав Валтонен.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:05
Успіх написав:
Так от, я писав, щоб створили списки/черги і вручали повістки, мінімум, за місяць до відправлення у ВЧ.
Щоб мати час:
найти родственника-инвалида / занять денег чтобы отмазаться. Вы воображаете идеальный мир, в реальной жизни все будет чуток не так.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:05
detroytred , загалом оце все про дотримання процедур нагадує оті відосікі з пʼяними водіями «так, я пʼяний в хлам, але у вашого Драгера вчора вийшов термін повірки. Хахаха, я сміюсь тобі в обличчя і я поїхав»
Є воєнний стан. Сходив і уточнив дані, чи треба я чи ні. Якщо треба буду, ось мій актуальний номер. Так має бути.
Це не до вас, а вцілому.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 лип, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:10
Hotab написав:detroytred
, загалом оце все про дотримання процедур нагадує оті відосікі з пʼяними водіями «так, я пʼяний в хлам, але у вашого Драгера вчора вийшов термін повірки. Хахаха, я сміюсь тобі в обличчя і я поїхав»
Є воєнний стан. Сходив і уточнив дані, чи треба я чи ні. Якщо треба буду, ось мій актуальний номер. Так має бути.
Це не до вас, а вцілому.
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