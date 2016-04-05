Hotab написав:detroytred , загалом оце все про дотримання процедур нагадує оті відосікі з пʼяними водіями «так, я пʼяний в хлам, але у вашого Драгера вчора вийшов термін повірки. Хахаха, я сміюсь тобі в обличчя і я поїхав» Є воєнний стан. Сходив і уточнив дані, чи треба я чи ні. Якщо треба буду, ось мій актуальний номер. Так має бути. Це не до вас, а вцілому.
Є загальне. Але є різниця.
За великим рахунком все ж таки громадянину надається ВИБІР!!!! І він саме має право обирати між зробив згідно обов'язку, по закону АБО порушив і отримав за це покарання по закону.
Вся ж фігнітень, що порушують усі. Ну як отой капітан вимагає, щоб отой ухилянт виконав свій конституційний обов'язок, коли сам цей капітан прямо перед ним не виконує свій -- не діє згідно Конституції, де вказано, що він, як посадовець, ПОВИНЕН діяти виключно зідно так, як визначено в законах?
Bobua написав:тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені. І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів.
І я це давним-давно пишу... - але бачу, що все ж таки тут вірять у безсмертних Термінаторів))
Bobua написав:Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни
Отож, це☝️ - гірка правда! Отак, насправді, всі і хочуть перемоги... І, навіть, тут - на форумі - регулярно це підтверджують!
Bobua написав:Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води...
Отож!!! Я вже писав, що з самого початку в нас була 1/3- "твердих аватарів", хоч може і не такі тверді вони були! А зараз їх - 2/3!(тобто подвоїлось) І реально більшість побратимів заявляє командуванню, що - "вже заіпались за 16міс... що не бачать кінця і краю... не бачать, коли можна поїхати у відпустку на 30днів?... не бачать, коли ротація/демобілізація..."
Bobua написав:мінус. Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке... До дупи таки “досвід”.
Як все чудово бачите з середини!👍 Шкода, що до тутешніх - такі елементарні речі не доходять/не засвоюються у їхніх головах!
fler написав: пост від 11 липня Країни-партнери утилізували стару зброю, випробують зараз нову, гарними темпами розвивають власну військову промисловість, оновлюють національні армії…
Тут НБУ підсуєтився та порахував: "..існує 5 причин, з яких міжнародну військову допомогу Україні не можна розглядати як економічні втрати країн-донорів. 1) маємо позитивний вплив на економіку партнерів від витрат, пов’язаних із військовою допомогою Україні. «Кожна грошова одиниця, витрачена в оборонному секторі, має потенціал генерувати додатковий ВВП через різні канали. За розрахунками фахівців НБУ, зростання військових витрат країн-донорів на $1 пов?язане зі збільшенням ВВП на $0,65 впродовж року здійснення таких витрат», - пояснив голова НБУ. При цьому найсуттєвіший додатковий вплив від зростання витрат на оборону проявиться з часом – за один-два роки після надання допомоги, та досягне $0,79-0,87. «Однак і це ще не все, адже позитивні ефекти зберігатимуться навіть через п’ять років після здійснення витрат», - додає Пишний. 2) надання військової допомоги стимулює дослідження та розробки всередині країн-донорів, а «це зі свого боку сприятиме довгостроковому зростанню продуктивності». 3 і 4) Крім того, «помилково недооцінювати можливість випробовування озброєння» і розширення можливостей для експорту зброї і пошуку нових ринків, в тому чому числі й за рахунок колишніх покупців російської зброї. «Доведення ефективності західної зброї в Україні сприяє зростанню вартості акцій західних приватних компаній - виробників зброї. Наприклад, ціна акцій BAE Systems (Велика Британія), яка входить до ТОП-20 виробників зброї у світі та виробляє винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, з 18 лютого 2022 року до 12 червня 2023-го зросла на 59%. У компаній-виробників зброї збільшується кількість нових покупців завдяки успішному використанню їхніх товарів», - зауважив Пишний. 5) «військова допомога Україні – це внесок у створення нової структури глобальної безпеки». І в цьому контексті, допомога Україні озброєнням та фінансами для досягнення миру - це можливість зменшити загальний рахунок витрат у майбутньому. https://uaprom.info/news/189462-pishnij ... neriv.html
prodigy написав:Надання допомоги Україні не є благодійністю для інших країн.
Таку заяву зробила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Financial Times, коментуючи нещодавні слова міністра оборони Великої Британії Бена Волеса про те, що "люди хочуть бачити дрібку подяки" від України.
"Нам потрібно зрозуміти, що це не є благодійністю, тому що Україна бореться за нас, за нашу свободу і архітектуру європейської безпеки", - сказав Валтонен.
Фінляндія отримала НАТО нашару і швидко. Було би дивно, яки ще Фінляндія виставила би які "претензії невдячності".
Bobua написав:тиловиків, які щиро вірять ніби на фронтах безсмертні 400,000 -- невтомні кіборги, сповнені недосяжним, містичним досвідом. І так само вірять, що вони (тиловики) незамінні в тилу, навіть коли безробітні, або працюють, але легко, за тиждень можуть бути замінені. І цю віру не розбити ніякими словами. Хіба що спіймати і послати на фронт -- і вже аж там відкриється таємна істина, що слухати, падати, окопуватись і стріляти -- це прадавній досвід, на рівні інстинктів.
І я це давним-давно пишу... - але бачу, що все ж таки тут вірять у безсмертних Термінаторів))
Bobua написав:Але ми всі вже розуміємо, що майже нікому то все не треба, ні владі, ні тил.народу, ні союзникам. Що ретельно і систематично шукати ті 7000 нових солдатів на щодень, для заповнення тих бусів -- не будуть. Що все від початку саме так робиться, аби очорнитити навіть ідею визвольної війни
Отож, це☝️ - гірка правда! Отак, насправді, всі і хочуть перемоги... І, навіть, тут - на форумі - регулярно це підтверджують!
Bobua написав:Якби 3міс.схема вже була налагоджена -- то аватарів би і не було. Кажу ж, що у нас спочатку всі добре тримались. Попри проблеми з постачаням їжі, води...
Отож!!! Я вже писав, що з самого початку в нас була 1/3- "твердих аватарів", хоч може і не такі тверді вони були! А зараз їх - 2/3!(тобто подвоїлось) І реально більшість побратимів заявляє командуванню, що - "вже заіпались за 16міс... що не бачать кінця і краю... не бачать, коли можна поїхати у відпустку на 30днів?... не бачать, коли ротація/демобілізація..."
Bobua написав:мінус. Бо йти з п`яненькими на передову -- то таке... До дупи таки “досвід”.
Як все чудово бачите з середини!👍 Шкода, що до тутешніх - такі елементарні речі не доходять/не засвоюються у їхніх головах!
А командування що? От їх би думку почути.
Чого вони чекають? Чи не очікують. Там вище Шміт викладав відео... так там системні проблеми не менші...
Взагалі... Яке може бути уточнення данних? Яке може бути запрошення/пропозиція, що за нього штраф і примусове доставлення?
Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?
бо це вимога закону. Який ніхто з військовозобовʼязаних не виконував до війни. Навіть якщо ви його не знаєте.
Кого в за що «десятки років отримували зарплату» ви збираєтесь притягувати?? Там десятки тисяч особових справ на 3 працівника по миру . Вони мали ходити і слідкувати, хто з цих десятків тисяч змінив місце проживання, втратив ногу чи зір ?? Чи таки умовний Флуман при зміні місця мав це зробити? Або ви. Бо так вам пише закон!! Який ви не знаєте!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лип, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.