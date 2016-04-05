Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:22

fler написав: пост від 11 липня

Країни-партнери утилізували стару зброю, випробують зараз нову, гарними темпами розвивають власну військову промисловість, оновлюють національні армії… Країни-партнери утилізували стару зброю, випробують зараз нову, гарними темпами розвивають власну військову промисловість, оновлюють національні армії…

Тут НБУ підсуєтився та порахував:"..існує 5 причин, з яких міжнародну військову допомогу Україні не можна розглядати як економічні втрати країн-донорів.1) маємо позитивний вплив на економіку партнерів від витрат, пов’язаних із військовою допомогою Україні.«Кожна грошова одиниця, витрачена в оборонному секторі, має потенціал генерувати додатковий ВВП через різні канали. За розрахунками фахівців НБУ, зростання військових витрат країн-донорів на $1 пов?язане зі збільшенням ВВП на $0,65 впродовж року здійснення таких витрат», - пояснив голова НБУ.При цьому найсуттєвіший додатковий вплив від зростання витрат на оборону проявиться з часом – за один-два роки після надання допомоги, та досягне $0,79-0,87.«Однак і це ще не все, адже позитивні ефекти зберігатимуться навіть через п’ять років після здійснення витрат», - додає Пишний.2) надання військової допомоги стимулює дослідження та розробки всередині країн-донорів, а «це зі свого боку сприятиме довгостроковому зростанню продуктивності».3 і 4) Крім того, «помилково недооцінювати можливість випробовування озброєння» і розширення можливостей для експорту зброї і пошуку нових ринків, в тому чому числі й за рахунок колишніх покупців російської зброї. «Доведення ефективності західної зброї в Україні сприяє зростанню вартості акцій західних приватних компаній - виробників зброї. Наприклад, ціна акцій BAE Systems (Велика Британія), яка входить до ТОП-20 виробників зброї у світі та виробляє винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, з 18 лютого 2022 року до 12 червня 2023-го зросла на 59%. У компаній-виробників зброї збільшується кількість нових покупців завдяки успішному використанню їхніх товарів», - зауважив Пишний.5) «військова допомога Україні – це внесок у створення нової структури глобальної безпеки». І в цьому контексті, допомога Україні озброєнням та фінансами для досягнення миру - це можливість зменшити загальний рахунок витрат у майбутньому.