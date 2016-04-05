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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:19
detroytred написав:
Але я мав на увазі найвище керівництво
А їм то що?
Сидять собі в глибоких підвалах/бункерах і касу рахують... і звання за невидимиі заслуги собі приписують... - так знову ж більша каса буде.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23
Hennady написав:
Взагалі... Яке може бути уточнення данних? Яке може бути запрошення/пропозиція, що за нього штраф і примусове доставлення?
Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?
Я два рази міняв прописку/реєстрацію, і два рази "ваша особиста справа загублена по дорозі"
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 14 лип, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23
Hennady написав:
Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?
С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:27
Сибарит написав:
С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Було кожні 5 років.
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detroytred
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28
Сибарит написав: Hennady написав:
Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?
С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.
по моєму, резервісти раз в 5 років
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28
detroytred , там і без медицини є підстави туди ходити.
Зараз їх побільшало: на нову роботу без відвідування не влаштуєшся.
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