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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4617461846194620
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:19

Кому війна, а кому....©

  detroytred написав:Але я мав на увазі найвище керівництво
А їм то що?
Сидять собі в глибоких підвалах/бункерах і касу рахують... і звання за невидимиі заслуги собі приписують... - так знову ж більша каса буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23

  Hennady написав:Взагалі... Яке може бути уточнення данних? Яке може бути запрошення/пропозиція, що за нього штраф і примусове доставлення?

Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

Я два рази міняв прописку/реєстрацію, і два рази "ваша особиста справа загублена по дорозі"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:27

  Сибарит написав:С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?

Було кожні 5 років.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28

  Сибарит написав:
  Hennady написав:Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.

по моєму, резервісти раз в 5 років
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28

detroytred , там і без медицини є підстави туди ходити.
Зараз їх побільшало: на нову роботу без відвідування не влаштуєшся.
Hotab
 
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