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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46184619462046214622>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23

  Hennady написав:Взагалі... Яке може бути уточнення данних? Яке може бути запрошення/пропозиція, що за нього штраф і примусове доставлення?

Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

Я два рази міняв прописку/реєстрацію, і два рази "ваша особиста справа загублена по дорозі"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:27

  Сибарит написав:С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?

Було кожні 5 років.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28

  Сибарит написав:
  Hennady написав:Чому втрачені ті дані, які потрібно "уточнювати"? Хто в тому винен? Чому ці люди десятки років отримували зарплати і звання, а результатів їх роботи нема? Може їх притягувати до відповідальності? Чому за їх злочинний "провтик" мають відповідати прості громадяни?

С какой периодичностью военнообязанных нужно было в мирное время вызывать на ВЛК, чтобы сохранить актуальность данных о пригодности к службе?
Это основное, что требует уточнения.
Я не назову работу военкомата идеальной, но и лишнего на них вешать не нужно.

по моєму, резервісти раз в 5 років
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:28

detroytred , там і без медицини є підстави туди ходити.
Зараз їх побільшало: на нову роботу без відвідування не влаштуєшся.

Я два рази міняв прописку/реєстрацію, і два рази "ваша особиста справа загублена по дорозі"

Зараз тобі з задоволенням заведуть нову. :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:31

  detroytred написав:Виходить же навпаки, поліцейські масимум!!! в ролі помічників. Спостерігачів, блін.


відразу видно що ви останній час не стикалися з поліцією
з тих пір як прийшов зе до влади вони так взагалі себе ведуть - ми постояли і поїхали а ви самі тут як хочете розбирайтеся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:31

  Hotab написав:detroytred , там і без медицини є підстави туди ходити.
Зараз їх побільшало: на нову роботу без відвідування не влаштуєшся.

До того ж підприємства та організації тепер змушені дійсно вести в себе облік, подавати дані, звіти в ТЦК.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:бо це вимога закону. Який ніхто з військовозобовʼязаних не виконував до війни. Навіть якщо ви його не знаєте

Не знаю, коли ми з Вами так зізнайомились, що Ви знаєте, що я знаю, а що - ні. Чи це може так "ЧСВ" зашкалює?

Я працюю на великому промисловому підприємстві в областному центрі. У нас був і є ВОС.
Я йшов служити з цього підприємства і повернувся туди ж. Адреса без змін. Моя картка, як і десятків моїх колег у військоматі нема, фізично відсутні. Але вони ж були. Нас декілька раз збирали на перепідготовку. У нас є приписні.
Де ці картки? Хто їх ...?
Чому абстрактний я зараз, у разі відмови від запрошення, маю відповідати за те, що хтось не виконував свою роботу?
Мій і наш обовязок захищати державу. Мені мають вручити повістку із вимогою, а не запрошенням чи пропозицією, зявитись у свою частину, до якої я приписаний, такого-то числа на таку-то годину. Якщо я не зявляюсь - ось це і називається ухилянням. Все інше - додумування логічні і нелогічні. Виконуйте закони (це я до відповідальних військових) - і не треба буде нікого ловити. А так, 30 років нічого не робили і тут на тобі, кого спіймали, той і винуватий.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:34

  mephala написав:відразу видно що ви останній час не стикалися з поліцією
з тих пір як прийшов зе до влади вони так взагалі себе ведуть - ми постояли і поїхали а ви самі тут як хочете розбирайтеся.

Дійсно не стикався та не знав.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:37

Hennady ,



Чому абстрактний я зараз, у разі відмови від запрошення, маю відповідати за те, що хтось не виконував свою роботу?

Умовний ви відповідаєте лише за свою відмову. А умовний працівник ТЦК відповідає за свою втрату ваших даних.
Навіть якщо ваші дані втрачено, це не означає що зник громадянин України і потенційний її захисник. Підстав вам відмовитись прийти для уточнення даних і ВЛК особисто я не бачу. Може ви бачите?

зявитись у свою частину, до якої я приписаний, такого-то числа на таку-то годину. Якщо я не зявляюсь - ось це і називається ухилянням.


В повноваженнях ТЦК є можливість змінити вам вашу частину, якщо космічні війська в Україні не існують. Тобто це добре, що ви знали і морально готувались, куди саме ви можете піти якщо покличуть, проте вас можуть відправити і не туди. І навіть перенавчати на інший ВОС.
Ну тобто я до того, що не надано право резервісту ставити умови, куди він піти , чи може не піде, якщо йому здалось що хтось 10 років отримував гроші ні за що.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лип, 2023 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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