Hennady написав:

Hotab написав: бо це вимога закону. Який ніхто з військовозобовʼязаних не виконував до війни. Навіть якщо ви його не знаєте бо це вимога закону. Який ніхто з військовозобовʼязаних не виконував до війни. Навіть якщо ви його не знаєте

Не знаю, коли ми з Вами так зізнайомились, що Ви знаєте, що я знаю, а що - ні. Чи це може так "ЧСВ" зашкалює?Я працюю на великому промисловому підприємстві в областному центрі. У нас був і є ВОС.Я йшов служити з цього підприємства і повернувся туди ж. Адреса без змін. Моя картка, як і десятків моїх колег у військоматі нема, фізично відсутні. Але вони ж були. Нас декілька раз збирали на перепідготовку. У нас є приписні.Де ці картки? Хто їх ...?Чому абстрактний я зараз, у разі відмови від запрошення, маю відповідати за те, що хтось не виконував свою роботу?Мій і наш обовязок захищати державу. Мені мають вручити повістку із вимогою, а не запрошенням чи пропозицією, зявитись у свою частину, до якої я приписаний, такого-то числа на таку-то годину. Якщо я не зявляюсь - ось це і називається ухилянням. Все інше - додумування логічні і нелогічні. Виконуйте закони (це я до відповідальних військових) - і не треба буде нікого ловити. А так, 30 років нічого не робили і тут на тобі, кого спіймали, той і винуватий.