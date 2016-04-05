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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:40
Hotab написав:Hennady
,
Чому абстрактний я зараз, у разі відмови від запрошення, маю відповідати за те, що хтось не виконував свою роботу?
Умовний ви відповідаєте лише за свою відмову. А умовний працівник ТЦК відповідає за свою втрату ваших даних.
Навіть якщо ваші дані втрачено, це не означає що зник громадянин України і потенційний її захисник. Підстав вам відмовитись прийти для уточнення даних і ВЛК особисто я не бачу. Може ви бачите?
Уточню нюанс))
За відмову від повістки нема і не може бути ніякого покарання. Абсолютно ніякого.
Це не є і не може бути правопорушенням. Нема такого правопорушення.
Правопорушення виникає в разі неявки по повістці. Фактичній неявці по повістці, фактичного порушення правил війського обліку.
Відмова від отримання повістки лише фіксується. І все.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 14 лип, 2023 15:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:41
Hennady написав: Hotab написав:
бо це вимога закону. Який ніхто з військовозобовʼязаних не виконував до війни. Навіть якщо ви його не знаєте
Не знаю, коли ми з Вами так зізнайомились, що Ви знаєте, що я знаю, а що - ні. Чи це може так "ЧСВ" зашкалює?
Я працюю на великому промисловому підприємстві в областному центрі. У нас був і є ВОС.
Я йшов служити з цього підприємства і повернувся туди ж. Адреса без змін. Моя картка, як і десятків моїх колег у військоматі нема, фізично відсутні. Але вони ж були. Нас декілька раз збирали на перепідготовку. У нас є приписні.
Де ці картки? Хто їх ...?
Чому абстрактний я зараз, у разі відмови від запрошення, маю відповідати за те, що хтось не виконував свою роботу?
Мій і наш обовязок захищати державу. Мені мають вручити повістку із вимогою, а не запрошенням чи пропозицією, зявитись у свою частину, до якої я приписаний, такого-то числа на таку-то годину. Якщо я не зявляюсь - ось це і називається ухилянням. Все інше - додумування логічні і нелогічні. Виконуйте закони (це я до відповідальних військових) - і не треба буде нікого ловити. А так, 30 років нічого не робили і тут на тобі, кого спіймали, той і винуватий.
23. Призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:46
Hotab написав:
прийти для уточнення даних
у вас щось багато помилок у словосполученні "миттєве зцілення через ВЛК і примусова мобілізація"
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:48
))))
Та отож. Один другого всі намагаються нахлобучити))
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detroytred
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:02
а взагалі чудернацько це все виглядає
в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
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mephala
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:09
mephala написав:
а взагалі чудернацько це все виглядає
в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Треба була отака війна, щоб навести з цим лад.
Хіба це єдине що занедбане в країні? А реєстр пільг? А реєстр всіляких інвалідів? Багато чого.
Простий приклад:
Людина робить собі інвалідність , щоб бути пільговиком і білобілєтчиклм, але його хвороба є в переліку на неможливість керувати автомобілем. Як??? Був би єдиний реєстр, як би він отримав свою липову довідку про медичну придатність? Або ще краще, в базі патрульної поліції він «непридатний водій». На першому ж посту ліцензію водія вилучили. А в «Дії» її взагалі вбило б автоматом в день внесення його в реєстр інвалідів. Мрії.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 14 лип, 2023 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:11
mephala написав:
а взагалі чудернацько це все виглядає
в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Як би вам сказати ...
Ще підлітком я проходив мед.комісії в воєнкоматі, потім отримував приписне свідоцтво, згодом, знову мед.коміссії та отримання військового квитка
А ось останні роки возив, вже в ТЦК, справки сина-студента ...
Так ось, з того часу, як я туди вперше зайшов підлітком - ні-чо-го не змінилось, в-за-га-лі
А ви про якісь електронні лікарняні
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 14 лип, 2023 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:14
Hotab написав: mephala написав:
а взагалі чудернацько це все виглядає
в країні є демографічний реєстр та електронні лікарняні а ТЦК сидять нічого не знають.
Треба була отака війна, щоб навести з цим лад.
Хіба це єдине що занедбане в країні? А реєстр пільг? А реєстр всіляких інвалідів? Багато чого.
Саме велике питання -- під час війни вивід з тіні економіки Гетьманцевим.
Без уявлення, що там, але щось стремно.
Щоб горшків там не набили.
До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
(Купив пачку цигарок, пляшку горілки профінансував ЗСУ...).
Тому чек за куплену банку кави (я так зрозумів на базарчику куплену). Ще щоб в неї сміття не досипали.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:26
detroytred написав:
До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
Те що зменшення офіційних виторгів нанесе збиток від недоплати податків мілких і середніх продавців - це все фігня в порівнянні з тим що
а - в ціні пачки сигарет 70% податків
б - офіційна націнка сьогодні 5% ( більше зробити не можна, гранична іна надрукована на пачці)
Отже непробивання по РРО пачки сигарет допомагає
підприємцю сховати націнку в 5%
великим дядям сховати 70% від ціни пачки
Бо не пробивання на останньому етапі створює можливість маніпулювання оптовими накладними таким чином що будуть зникати цілі фури сигарет, адже якщо пачка не продана кінцевому споживачеві то її не купували на оптовому ринку, а якщо не купували на оптовому то не виготовляли на фабриці.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:31
Політика дипломатії часів ЗЕЛЕНСЬКОГО - це політика шантажу і дипломатичного хамства | НЕНАЧАСІ
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