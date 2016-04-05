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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:32
budivelnik написав: detroytred написав:
До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
Те що зменшення офіційних виторгів нанесе збиток від недоплати податків мілких і середніх продавців - це все фігня в порівнянні з тим що
а - в ціні пачки сигарет 70% податків
б - офіційна націнка сьогодні 5% ( більше зробити не можна, гранична іна надрукована на пачці)
Отже непробивання по РРО пачки сигарет допомагає
підприємцю сховати націнку в 5%
великим дядям сховати 70% від ціни пачки
Бо не пробивання на останньому етапі створює можливість маніпулювання оптовими накладними таким чином що будуть зникати цілі фури сигарет, адже якщо пачка не продана кінцевому споживачеві то її не купували на оптовому ринку, а якщо не купували на оптовому то не виготовляли на фабриці.
лохотронщик думає, що всі такі як він: презумція виновності
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:34
budivelnik написав:
вирішив запровадити РРО з жовтня
Отож. Саме про це він й казав.
Перед цим навівши, що надходження від акцизних товарів зросли на 10 млрд.
8,8 млрд. - цигарки, тютюн.
В тіні досі 30% ринку кави.
Якщо не помиляюсь то цигарки, тютюн - десь в районі 12%. Щось так.
Це по пам'яті.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:38
budivelnik написав: detroytred написав:
До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
Те що зменшення офіційних виторгів нанесе збиток від недоплати податків мілких і середніх продавців - це все фігня в порівнянні з тим що
а - в ціні пачки сигарет 70% податків
б - офіційна націнка сьогодні 5% ( більше зробити не можна, гранична іна надрукована на пачці)
Отже непробивання по РРО пачки сигарет допомагає
підприємцю сховати націнку в 5%
великим дядям сховати 70% від ціни пачки
Бо не пробивання на останньому етапі створює можливість маніпулювання оптовими накладними таким чином що будуть зникати цілі фури сигарет, адже якщо пачка не продана кінцевому споживачеві то її не купували на оптовому ринку, а якщо не купували на оптовому то не виготовляли на фабриці.
Гетьманцев і є адепт чорного ринку, але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки
А всі слова Гетьманцева - пшик
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:42
pesikot написав:
але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки
Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов.
Де я хвалю Гетьманцева?
Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?
Мені самому цікаво.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 14 лип, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:43
flyman написав:
лохотронщик думає, що всі такі як він: презумція виновності
А ти сам багато податків сплатив ?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:51
budivelnik написав:
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
а навіщо зменшувати офіційні виторги по РРО?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:53
mephala написав: budivelnik написав:
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
а навіщо зменшувати офіційні виторги по РРО?
будівельник писав: що "постійні клієнтам" мимо РРО
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:55
detroytred написав: pesikot написав:
але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки
Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов.
Де я хвалю Гетьманцева?
Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?
Мені самому цікаво.
А ти знаєшь мене, що я зараз тобі насиплю
detroytred написав:
До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...
Це мабуть інший detroytred сказав
При тому, що в контексті, budivelnik за 5 сек накинув схемку, як це можно обійти
Чи може це знати Гетьманцев ? Знає
Чому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше красти
Зрозуміло ?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:58
mephala написав: budivelnik написав:
І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
а навіщо зменшувати офіційні виторги по РРО?
Я вже описував
1 ВВодиться пять додаткових граф, в кожній з яких можна помилитись і це підстава для штрафів
2 Після того , як штрафи стають неминучими - підприємцю потрібно вивести якусь частину необлікованих коштів в готівку , щоб закривати цими коштами хотелки перевіряючих
3 В результаті система застабілізується на якомусь ( більш високому в порівнянні до попереднього ) рівні корупції.
Є хороший рецепт, який проходили всі.
Якщо ти хочеш щось отримати - то подумай з чим ти хочеш попрощатись...
Як приклад
Якщо гетьманцев хоче в галузі підакцизних товарів гайки завернути - то точно на таку саму величину в інших галузях треба гайки відпустити - в противному разі різьбу зірве зовсім не там де готувався.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:58
ЛАД написав:
По Вашей ссылке не "оператор линии",
А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.
Вы не поняли сути. Попробую объяснить. Там N лет назад в форуме чехи радовались такой крутой инвестиции. Сейчас они не хотят там работать и ищут трудовых мигрантов.
В Монако не был, в Лихтенштейне был, Вы были в Лихтенштейне?
Привожу пример, - Британия, Испания, Италия. Франция, Канада,- тоже довольно близко.
Такие страны устроят?
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