Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:21

mephala написав: я так і не зрозумів при чому я так і не зрозумів при чому

Це філософське питання дуже просто описала народна мудрістьЯкщо ж її перефразувати то вийдеЯкщо потрібно робити в 5 разів більше то помилятись будеш в 25 разів ( пять в квадраті)більше...А все тому - що якщо обєм роботи в 5 разів більше , то требаабо кількість виконавців цієї роботи збільшити в 5 разівабо швидкість роботи збільшити в пять разівКожне з цих рішень є дорожчим в порівнянні з первинним...В магазинах самообслуговування в СРСР було правило - 1% від обороту на крадіжки( забивчивость покупателей, злодіїв в СРСР не було ) і це при тому що були охоронці/касири/працівники прилавків...А саме найгірше , що ці 5 стрічок ні на що в кінцевому випадку не впливаютьТобто ні на зарплату робітиника, ні на прибуток підприємця.А підприємці це не чиновники - вони якщо прибуток не отримають - то дурну роботу не роблять ( або відкладають в кінець, а там Тося зробить)