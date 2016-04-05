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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46214622462346244625 ... 4628>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:07

  pesikot написав:Чому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше красти
Так схема гетьманцева, точно так само як і схеми обмеження часу продажу алкоголю - ведуть до втрат бюджету
Адже від того що ЗАБОРОНЕНО - не зникає ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ
Тому
Якщо людина не зможе купити легально легальний продукт - вона купить нелегально і нелегальний продукт
При чому
легальний від нелегального по якості може не відрізнятись
Іх різниця тільки в податковому навантаженні.

Я б на місці гетьманцева -
- для продавців підакцизних товарів зняв контроль і податкове навантаження з продажу неакцизних товарів на сумму на яку вони продають підакцизні з одночасним посиленням відповідальності по продажу підакцизних.

В підакцизних в ціні товару 70%-80% це податки
У всіх інших 35%-40% податків
Обєм сплачених податків не впаде, в той час коли контроль зменшиться( а значить і розходи на контролюючі органи)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:У вас магазин по товарному чеку?!
РРО, я на загальній системі
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12

  budivelnik написав:
  stm написав:У вас магазин по товарному чеку?!
РРО, я на загальній системі

И чего Вы против РРО? Вы им пользуетесь... Хотя я боюсь Ваших аналитических способностей ещё до макроуровня )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:І замість створення системи по якій підакцизні товари виводяться з тіні -вирішив запровадити РРО з жовтня у вигляді яка ЗМУСИТЬ підприємців зменшувати офіційні виторги по РРО...
а навіщо зменшувати офіційні виторги по РРО?
Я вже описував
1 ВВодиться пять додаткових граф, в кожній з яких можна помилитись і це підстава для штрафів
2 Після того , як штрафи стають неминучими - підприємцю потрібно вивести якусь частину необлікованих коштів в готівку , щоб закривати цими коштами хотелки перевіряючих
3 В результаті система застабілізується на якомусь ( більш високому в порівнянні до попереднього ) рівні корупції.


я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000.
якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?

ЗІ
а то це мені нагадує наші ПДД.
кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:я так і не зрозумів при чому
Це філософське питання дуже просто описала народна мудрість
Не помиляється той - хто нічого не робить...
Якщо ж її перефразувати то вийде
Якщо потрібно робити в 5 разів більше то помилятись будеш в 25 разів ( пять в квадраті)більше...

А все тому - що якщо обєм роботи в 5 разів більше , то треба
або кількість виконавців цієї роботи збільшити в 5 разів
або швидкість роботи збільшити в пять разів
Кожне з цих рішень є дорожчим в порівнянні з первинним...
В магазинах самообслуговування в СРСР було правило - 1% від обороту на крадіжки( забивчивость покупателей, злодіїв в СРСР не було ) і це при тому що були охоронці/касири/працівники прилавків...
А саме найгірше , що ці 5 стрічок ні на що в кінцевому випадку не впливають
Тобто ні на зарплату робітиника, ні на прибуток підприємця.
А підприємці це не чиновники - вони якщо прибуток не отримають - то дурну роботу не роблять ( або відкладають в кінець, а там Тося зробить)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:25

  mephala написав:
я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000.
якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?


ЗІ
а то це мені нагадує наші ПДД.
кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.


Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:25

  budivelnik написав:А саме найгірше , що ці 5 стрічок ні на що в кінцевому випадку не впливають
Тобто ні на зарплату робітиника, ні на прибуток підприємця.


ну податки це взагалі суцільний збиток для підприємства якщо так дивитися.
але ми живемо в державі і ця держава повинна якось контролювати сплату податків.
при сплаті податків на чесність не завжди доводиться розраховувати.

але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Давайте так
саме цей приклад не про мене
Я якраз за те щоб корупції було менше
А щоб її було менше - то треба щоб
а - Закони були простішими і не давали можливості подвійного трактування( введення 5 додаткових стрічок в чек ускладнюють трактування Закону в цілому )
б - рівень оподаткування був зрозуміліший( не обовязково нижчий) але світовий досвід показує що після 30% - різко зростає вартість утримання репресивного апарату щоб змусити платити , а в країнах новоспеченого капіталізму вартість утримання репресивних(контролююче-перевіряючих органів) вища ніж економічна віддача від цих органів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:27

  drevlyanin написав:
  mephala написав:
я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000.
якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?


ЗІ
а то це мені нагадує наші ПДД.
кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.


Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?


дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:30

  budivelnik написав:
  mephala написав:кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Давайте так
саме цей приклад не про мене
Я якраз за те щоб корупції було менше
А щоб її було менше - то треба щоб
а - Закони були простішими і не давали можливості подвійного трактування( введення 5 додаткових стрічок в чек ускладнюють трактування Закону в цілому )
б - рівень оподаткування був зрозуміліший( не обовязково нижчий) але світовий досвід показує що після 30% - різко зростає вартість утримання репресивного апарату щоб змусити платити , а в країнах новоспеченого капіталізму вартість утримання репресивних(контролююче-перевіряючих органів) вища ніж економічна віддача від цих органів.


А коли всі строго і точно виконують закони, то це називається ..., пам'ятаєте як? :oops:
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