Так схема гетьманцева, точно так само як і схеми обмеження часу продажу алкоголю - ведуть до втрат бюджету
Адже від того що ЗАБОРОНЕНО - не зникає ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ
Тому
Якщо людина не зможе купити легально легальний продукт - вона купить нелегально і нелегальний продукт
При чому
легальний від нелегального по якості може не відрізнятись
Іх різниця тільки в податковому навантаженні.
Я б на місці гетьманцева -
- для продавців підакцизних товарів зняв контроль і податкове навантаження з продажу неакцизних товарів на сумму на яку вони продають підакцизні з одночасним посиленням відповідальності по продажу підакцизних.
В підакцизних в ціні товару 70%-80% це податки
У всіх інших 35%-40% податків
Обєм сплачених податків не впаде, в той час коли контроль зменшиться( а значить і розходи на контролюючі органи)