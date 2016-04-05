mephala написав:але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
Привести Вам приклад розміру штрафу охорони праці? Якщо я ЗАПЛАТИВ зарплату працівнику( і він це підтверджує ), але не вніс це в відомість виплат два рази в місяць , де б працівник розписався( або просто загубив цю відомість якій 3 роки) - то розмір штрафу дорівнює зарплаті за три роки( уточняти не буду) Правда є варіант Якщо домовишся з інспектором охорони праці і він випише тобі адмінштраф у 850 грн...то так як за одне і теж два рази не штрафують...
Тому ще раз Якщо створена можливість оштрафувати - то тебе будуть штафувати доти доки ти сам не взмолишся і не прибіжиш домовлятись.
mephala написав: я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000. якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?
ЗІ а то це мені нагадує наші ПДД. кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?
дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.
ви бюджетник? для вас, як для Гетьманціва - якщо підприємець, то потенційний злочинець?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 17:34, всього редагувалось 1 раз.
КП Новокаховське пасажирське комунальне підприємство "Автоцентр", місто Нова Каховка
Ноутбуки стоимостью: - по 22 тыс. грн. (4 шт.), - по 32 тыс. грн. (3 шт.), - по 75 тыс. грн. (2 шт.), - 76 тыс. грн. (?? шт.), - 84 тыс. грн. (1 шт.), - 90 тыс. грн. (1 шт), - 4,2 тыс. грн. (4 мышки + 4 сумки для ноутбука).
mephala написав:кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Давайте так саме цей приклад не про мене Я якраз за те щоб корупції було менше А щоб її було менше - то треба щоб а - Закони були простішими і не давали можливості подвійного трактування( введення 5 додаткових стрічок в чек ускладнюють трактування Закону в цілому ) б - рівень оподаткування був зрозуміліший( не обовязково нижчий) але світовий досвід показує що після 30% - різко зростає вартість утримання репресивного апарату щоб змусити платити , а в країнах новоспеченого капіталізму вартість утримання репресивних(контролююче-перевіряючих органів) вища ніж економічна віддача від цих органів.
А коли всі строго і точно виконують закони, то це називається ..., пам'ятаєте як?
Я не чув прикладів де б всі і точно виконували закони... За виключенням тюрьми або концтабору... Та й то , там чітко все виконується - бо самих Законів які треба виконувати мало.
ПС Для мефала Скажіть Ви за те щоб священник був зобовязаний використовувати касовий апарат? І чек має мати реквізити( за відпущення гріхів...за прелюбодіяння...і так далі при чому з чіткими вказівками кому і які гріхи відпущені( в чеку з жовтня обовязкове внесення номеру кредитки і суми по угоді) Адже чим він відрізняється від похоронного агенства
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 14 лип, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки
Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов. Де я хвалю Гетьманцева? Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?
Мені самому цікаво.
А ти знаєшь мене, що я зараз тобі насиплю
detroytred написав:До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ. Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...
Це мабуть інший detroytred сказав
При тому, що в контексті, budivelnik за 5 сек накинув схемку, як це можно обійти Чи може це знати Гетьманцев ? Знає
Чому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше красти
Зрозуміло ?
Ні. Не зрозуміло від слова *овсім*.
І до чого тут контекст слів Будівельника, якщо цей контекст був потім???
В моєму ж контексті було: *Саме велике питання -- під час війни вивід з тіні економіки Гетьманцевим. Без уявлення, що там, але щось стремно. Щоб горшків там не набили.".
*Щось стремно і щоб горшків не набили* --- це в тебе похвальний контекст чи що???
І як з мого цитування слів Гетьманцева, що податки від акцизів йдуть на ЗСУ, витікає хвалить??? Тим паче в контексті: купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку. Свого роду -- донатать))
Зрозуміло? Ти питай, а потім роби висновки. Бо я не знаю, де схвалював, а ти, виявляється, знайшов. Правда, зі стелі.
mephala написав:але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
Привести Вам приклад розміру штрафу охорони праці? Якщо я ЗАПЛАТИВ зарплату працівнику( і він це підтверджує ), але не вніс це в відомість виплат два рази в місяць , де б працівник розписався( або просто загубив цю відомість якій 3 роки) - то розмір штрафу дорівнює зарплаті за три роки( уточняти не буду) Правда є варіант Якщо домовишся з інспектором охорони праці і він випише тобі адмінштраф у 850 грн...то так як за одне і теж два рази не штрафують...
Тому ще раз Якщо створена можливість оштрафувати - то тебе будуть штафувати доти доки ти сам не взмолишся і не прибіжиш домовлятись.
Пля, у меня сейчас блокирнули счета монтажнику и я по доброте душевной разбираюсь с гребанной ведомостью. Нах надо и да, там бумаг которые будут просто Овер много... А Вы самолично таким страдаете и жалуетесь!!!
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.
За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.
«На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі», – сказав Демченко.