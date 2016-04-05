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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46224623462446254626 ... 4628>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
Привести Вам приклад розміру штрафу охорони праці?
Якщо я ЗАПЛАТИВ зарплату працівнику( і він це підтверджує ), але не вніс це в відомість виплат два рази в місяць , де б працівник розписався( або просто загубив цю відомість якій 3 роки) - то розмір штрафу дорівнює зарплаті за три роки( уточняти не буду)
Правда є варіант
Якщо домовишся з інспектором охорони праці і він випише тобі адмінштраф у 850 грн...то так як за одне і теж два рази не штрафують...

Тому ще раз
Якщо створена можливість оштрафувати - то тебе будуть штафувати доти доки ти сам не взмолишся і не прибіжиш домовлятись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:33

  mephala написав:
  drevlyanin написав:
  mephala написав:
я так і не зрозумів при чому тут "змусить підприємців ЗМЕНШУВАТИ офіційні виторги по РРО". помилитися можна на будь якому обсязі - хоч 500 хоч на 1000.
якщо помилилися - платіть штраф. при чому тут корупція?


ЗІ
а то це мені нагадує наші ПДД.
кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.


Ви дурня клеїте чи працюєте в податковій(чи якимось іншим "контролером") і вже подумки рахуєте майбутні хабарі?


дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.

ви бюджетник?
для вас, як для Гетьманціва - якщо підприємець, то потенційний злочинець?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 17:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:33

  yanyura написав:Красиво жить не запретишь! Даже во время войны.

Тендеры и распил денег Новокаховской Городской Военной Администрацией в период, когда они скучковались, осели в Кривом Роге, и дорвались к распилу бюджетных денег.

Автокран - 10 млн. грн.
Уборочная машина для улиц - 6 млн.грн.
Автоцистерна - 9 млн. грн.
Бусик Фиат Дукато - 2.4 млн. грн.
Экскаватор - 5 млн. грн.
Рено Дастер - 2.5 млн. грн.
Самосвал - 10 млн. грн.

И просто уйма НЕ офисных, а игровых ноутбуков.

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- по 22 тыс. грн. (4 шт.),
- по 32 тыс. грн. (3 шт.),
- по 75 тыс. грн. (2 шт.),
- 76 тыс. грн. (?? шт.),
- 84 тыс. грн. (1 шт.),
- 90 тыс. грн. (1 шт),
- 4,2 тыс. грн. (4 мышки + 4 сумки для ноутбука).

А що їм іще робити? Сидять днями та граються
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:35

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:кожен бідкається про корупцію - але коли сам порушив то тицяє "двадцяточку" шоб відпустили.
Давайте так
саме цей приклад не про мене
Я якраз за те щоб корупції було менше
А щоб її було менше - то треба щоб
а - Закони були простішими і не давали можливості подвійного трактування( введення 5 додаткових стрічок в чек ускладнюють трактування Закону в цілому )
б - рівень оподаткування був зрозуміліший( не обовязково нижчий) але світовий досвід показує що після 30% - різко зростає вартість утримання репресивного апарату щоб змусити платити , а в країнах новоспеченого капіталізму вартість утримання репресивних(контролююче-перевіряючих органів) вища ніж економічна віддача від цих органів.
А коли всі строго і точно виконують закони, то це називається ..., пам'ятаєте як? :oops:
Я не чув прикладів де б всі і точно виконували закони...
За виключенням тюрьми або концтабору...
Та й то , там чітко все виконується - бо самих Законів які треба виконувати мало.

ПС
Для мефала
Скажіть Ви за те щоб священник був зобовязаний використовувати касовий апарат?
І чек має мати реквізити( за відпущення гріхів...за прелюбодіяння...і так далі при чому з чіткими вказівками кому і які гріхи відпущені( в чеку з жовтня обовязкове внесення номеру кредитки і суми по угоді)
Адже чим він відрізняється від похоронного агенства
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 14 лип, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:35

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки

Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов.
Де я хвалю Гетьманцева?
Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?

Мені самому цікаво.

А ти знаєшь мене, що я зараз тобі насиплю :)
  detroytred написав:До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.
Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...

Це мабуть інший detroytred сказав

При тому, що в контексті, budivelnik за 5 сек накинув схемку, як це можно обійти
Чи може це знати Гетьманцев ? Знає

Чому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше красти

Зрозуміло ?

Ні. Не зрозуміло від слова *овсім*.

І до чого тут контекст слів Будівельника, якщо цей контекст був потім???

В моєму ж контексті було:
*Саме велике питання -- під час війни вивід з тіні економіки Гетьманцевим.
Без уявлення, що там, але щось стремно.
Щоб горшків там не набили.".

*Щось стремно і щоб горшків не набили* --- це в тебе похвальний контекст чи що???

І як з мого цитування слів Гетьманцева, що податки від акцизів йдуть на ЗСУ, витікає хвалить???
Тим паче в контексті: купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Свого роду -- донатать))

Зрозуміло?
Ти питай, а потім роби висновки.
Бо я не знаю, де схвалював, а ти, виявляється, знайшов. Правда, зі стелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:36

flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:39

  budivelnik написав:
  mephala написав:але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
Привести Вам приклад розміру штрафу охорони праці?
Якщо я ЗАПЛАТИВ зарплату працівнику( і він це підтверджує ), але не вніс це в відомість виплат два рази в місяць , де б працівник розписався( або просто загубив цю відомість якій 3 роки) - то розмір штрафу дорівнює зарплаті за три роки( уточняти не буду)
Правда є варіант
Якщо домовишся з інспектором охорони праці і він випише тобі адмінштраф у 850 грн...то так як за одне і теж два рази не штрафують...

Тому ще раз
Якщо створена можливість оштрафувати - то тебе будуть штафувати доти доки ти сам не взмолишся і не прибіжиш домовлятись.

Пля, у меня сейчас блокирнули счета монтажнику и я по доброте душевной разбираюсь с гребанной ведомостью. Нах надо и да, там бумаг которые будут просто Овер много... А Вы самолично таким страдаете и жалуетесь!!!
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:39

  mephala написав:дурня клеють ті хто кричить ми хочемо жити як у Європі але в душі вони з масквабаду.

А десь в Європі є аналог РРО ?

А якщо казати про Європу, то звідки у Гетьманцева та його сім"ї усі статки ?
При доволі скромних доходах

Треба, як в Європі, контролювати видатки
І якщо у тебе нерухомості на мільйони, а задекларовані доходи на тисячі, то тобі ніхто не вірить. І давай в буцигарню з конфіскацієй
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:40

  budivelnik написав:Я не чув прикладів де б всі і точно виконували закони...
За виключенням тюрьми або концтабору...
Та й то , там чітко все виконується - бо самих Законів які треба виконувати мало.

Вони і там не виконуються.

Звичайно, такого немає, ала є назва такого процесу. Це те (близько до того) що Ви хочете :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:40

Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.

«На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі», – сказав Демченко.
vitaliiangel
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