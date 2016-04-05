Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:35

pesikot написав: detroytred написав: pesikot написав: але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки

але detroytred хвалить його за слова, а не за вчинки

Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов.

Де я хвалю Гетьманцева?

Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?



Мені самому цікаво. Ти ж знаєш мою реакцію -- покажи де ти це побачив, знайшов.Де я хвалю Гетьманцева?Де похвала? В чому вона полягає або чим виражена?Мені самому цікаво.

А ти знаєшь мене, що я зараз тобі насиплю

detroytred написав: До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.

Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ... До речі,він сьогодні чітко заявив зранку: всі податки від акцизів йдуть на ЗСУ.Купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ...

Це мабуть інший detroytred сказав



При тому, що в контексті, budivelnik за 5 сек накинув схемку, як це можно обійти

Чи може це знати Гетьманцев ? Знає



Чому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше красти



Зрозуміло ? А ти знаєшь мене, що я зараз тобі насиплюЦе мабуть інший detroytred сказавПри тому, що в контексті, budivelnik за 5 сек накинув схемку, як це можно обійтиЧи може це знати Гетьманцев ? ЗнаєЧому Гетьманцев цє хоче ввести ? Здогадайся сам, але аж ніяк, щоб була більше сплата податків, а щоб більше крастиЗрозуміло ?

Ні. Не зрозуміло від слова *овсім*.І до чого тут контекст слів Будівельника, якщо цей контекст був потім???В моєму ж контексті було:*Саме велике питання -- під час війни вивід з тіні економіки Гетьманцевим.Без уявлення, що там, але щось стремно.Щоб горшків там не набили.".*Щось стремно і щоб горшків не набили* --- це в тебе похвальний контекст чи що???І як з мого цитування слів Гетьманцева, що податки від акцизів йдуть на ЗСУ, витікає хвалить???Тим паче в контексті: купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.Свого роду -- донатать))Зрозуміло?Ти питай, а потім роби висновки.Бо я не знаю, де схвалював, а ти, виявляється, знайшов. Правда, зі стелі.