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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 462346244625462646274628>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Прикольно
Ті хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагають
Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті
А чому подвійні стандарти?

Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)

А через два місяці той самий пише
Треба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..

А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінця
В противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:45

  budivelnik написав:
  mephala написав:але ви так і не відповіли при чому тут корупція якщо ви чесно сплатите штраф...
Привести Вам приклад розміру штрафу охорони праці?
Якщо я ЗАПЛАТИВ зарплату працівнику( і він це підтверджує ), але не вніс це в відомість виплат два рази в місяць , де б працівник розписався( або просто загубив цю відомість якій 3 роки) - то розмір штрафу дорівнює зарплаті за три роки( уточняти не буду)
Правда є варіант
Якщо домовишся з інспектором охорони праці і він випише тобі адмінштраф у 850 грн...то так як за одне і теж два рази не штрафують...

Тому ще раз
Якщо створена можливість оштрафувати - то тебе будуть штафувати доти доки ти сам не взмолишся і не прибіжиш домовлятись.


ну все так як я й описав з ПДД - краще заплатить "двадцяточку".
просто у вас інспектор не ПДД а з податкової.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:47

  vt313 написав:
  ЛАД написав:По Вашей ссылке не "оператор линии",
А вообще, надоели эти споры. Просто приведите пример хоть одной богатой страны без развитой промышленности, разбогатевшей на услугах и с/х. Только, пожалуйста, не какие-нибудь Монако с Лихтенштейном, где население меньше любой нашей области.


Вы не поняли сути. Попробую объяснить. Там N лет назад в форуме чехи радовались такой крутой инвестиции. Сейчас они не хотят там работать и ищут трудовых мигрантов.

Этого, действительно, не понял.
Почему не хотят? Низкая оплата?
Короче, тут надо разбираться.
Но, вообще, как-то писал, чехи уже давно пользуются услугами заробитчан - сначала словаков, потом добавились украинцы, может, ещё кто.

В Монако не был, в Лихтенштейне был, Вы были в Лихтенштейне?

Не был. В Монако был.

Привожу пример, - Британия, Испания, Италия. Франция, Канада,- тоже довольно близко.
Такие страны устроят? :D

Это примеры стран с неразвитой/недоразвитой промышленностью? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:просто у вас інспектор не ПДД а з податкової.
Ви не зрозуміли
Станіславський
Якщо в першому акті на стіні висить рушниця - то в другому вона вистрелить
Будівельник
Якщо підприємців вважати злочинцями - то через якийсь час чекай революції люмпенів

Поясню далі
Якщо Законодавець вводить додаткові РЕПРЕСИВНІ міри - значить країна вважає тих проти кого ці міри вводяться ворогами.

ПС
Ви так і не відповіли про РРО для священника
і які графи в чеку Ви вважаєте доцільно вносити священнику
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:51

  budivelnik написав:ПС
Для мефала
Скажіть Ви за те щоб священник був зобовязаний використовувати касовий апарат?
І чек має мати реквізити( за відпущення гріхів...за прелюбодіяння...і так далі при чому з чіткими вказівками кому і які гріхи відпущені( в чеку з жовтня обовязкове внесення номеру кредитки і суми по угоді)
Адже чим він відрізняється від похоронного агенства


ну це залежить від світосприйняття.
якщо людина вважає що церква це бізнес де є прейскурант - то так, повинні.
а якщо церква це те чим вона повинна бути - то батюшка повинен все робити безкоштовно існуючи лише на анонімні пожертвування.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:53

  budivelnik написав:ПС
Ви так і не відповіли про РРО для священника
і які графи в чеку Ви вважаєте доцільно вносити священнику

Він також не відповів, на яку податкову він працює...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:батюшка повинен все робити безкоштовно існуючи лише на анонімні пожертвування.
Так і я згоден існувати на анонімні пожертви прихожан мого магазину.
Для того треба просто відмінити РРО і все
Всі пожертви анонімні.Головне щоб кількість пожертв які мені в магазин принесуть - була вища від кількості пожертв які я відправлю оптовикам і енергетикам з продавцями. :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:55

  mephala написав:а якщо церква це те чим вона повинна бути - то батюшка повинен все робити безкоштовно існуючи лише на анонімні пожертвування.

То чим вам не до вподоби підприємці, які роблять все безкоштовно, існуючі на анонімні пожертви? Та ще й податок платять, який підприємцям встановлено законом?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:55

  mephala написав:
  budivelnik написав:ПС
Для мефала
Скажіть Ви за те щоб священник був зобовязаний використовувати касовий апарат?
І чек має мати реквізити( за відпущення гріхів...за прелюбодіяння...і так далі при чому з чіткими вказівками кому і які гріхи відпущені( в чеку з жовтня обовязкове внесення номеру кредитки і суми по угоді)
Адже чим він відрізняється від похоронного агенства


ну це залежить від світосприйняття.
якщо людина вважає що церква це бізнес де є прейскурант - то так, повинні.
а якщо церква це те чим вона повинна бути - то батюшка повинен все робити безкоштовно існуючи лише на анонімні пожертвування.

Я згадав, якось ви пробовклись, що з налогової :)

То зайдіть у церкву, там на все прейскурант.
Свічка - стільки, подати записку - залежіть від кількості імен в записці
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:58

США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні.

Джерела China Times і Taiwan News повідомляють, що йдеться про модифікацію Phase III. Комплекси зняли з озброєння в червні цього року. Міноборони Тайваню офіційно цього не коментує і заявляє, що зброю утилізують.

▪️MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу, створений у 60-х роках. Комплекс має три версії — Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для збиття ракет. Він перехоплює ракети на відстані до 40 км при максимальній висоті 18 км. Україна має такі комплекси — їх як допомогу передали союзники.

vitaliiangel
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