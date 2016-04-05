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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46244625462646274628>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А десь в Європі є аналог РРО ?


Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:59

  ЛАД написав:
  vt313 написав:Этого, действительно, не понял.
Это примеры стран с неразвитой/недоразвитой промышленностью? :shock:


За красивою назвою, стоїть дешевий і низькокваліфікований труд.
Тому треба добре розбиратись що таке інвестиції в мікроелектроніку. Вони можуть бути шкідливі.

Це країни де сфера послуг значно випереджає сферу промвиробництва. І, загалом, це країни, до рівня яких потрібно йти.

Грубо, якщо ми сгенеруємо в сфері послуг 500 млрд долл., то 50 млрд. ефективного промвиробництва прийдуть, типу, автоматом.

Якщо навпаки, то ці 50 млрд. так і залишаться, доки не стануть малоефективними.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:00

  budivelnik написав:
Поясню далі
Якщо Законодавець вводить додаткові РЕПРЕСИВНІ міри - значить країна вважає тих проти кого ці міри вводяться ворогами.


тобто всі атомобілісти вороги бо для них розробили ПДД (або вводять додаткові ПДД) та створили контролюючі органи?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:00

  vitaliiangel написав:
США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні.


війна Китаю з Тайванем відміняється?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Прикольно
Ті хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагають
Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті
А чому подвійні стандарти?

Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)

А через два місяці той самий пише
Треба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..

А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінця
В противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції.

Нема там протиріччя.

Тому що цей єралашик побудовано на різних аспектах різних дискусій.

Тому що *Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті* --- в такому розрізі в мене не було.

Стосовно призову теж два зовсім різні аспекти:
Якщо розглядати з точки зору закону та доцільності --- то да, тому що визначають мобісти.
Якщо розглядати з точки зору справедливості --- то або жеребкування, або з родини 1 з 2, 2 з 4.

Що не так-то?
На відміну, де в тебе --- тільки ефективність з точки зору податків, які ти сплачуєш.
Накшалт - я плачу податків купу, тому нехай інші (менш ефективні за цим критерієм) служать.

А єралашики в тебе, тому що ти бездумно рядки ставиш та змішуєш, як заманеться. Логіку-то дивись.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А десь в Європі є аналог РРО ?


Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
Оце люди живуть

Сколько ведомостей налом закрывают? Счёт выставляют и накладную и радостно берут нал ваши словаки? Инвойсами они работают, а в Украине как будивельник с аналитикой
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:03

  pesikot написав:Я згадав, якось ви пробовклись, що з налогової :)

То зайдіть у церкву, там на все прейскурант.
Свічка - стільки, подати записку - залежіть від кількості імен в записці


а це вже не смішно. якщо я вже комусь в снах приходжу :lol:
бо інакше як у ві сні ви не могли взнати де я працюю )))

ЗІ
в церкву не ходжу бо то є бізнес а не те чим воно повинно було б бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А десь в Європі є аналог РРО ?


Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
Оце люди живуть


Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.

У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:06

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А десь в Європі є аналог РРО ?


Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
Оце люди живуть

А ви кажіть до кінця
Якщо у власників словацької фірми (або членів їх сімей, які нічим не займаються) з"явиться нерухомості на 6 млн ойро або більше, то буде буцигарня
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:12

  mephala написав:
  budivelnik написав:
Поясню далі
Якщо Законодавець вводить додаткові РЕПРЕСИВНІ міри - значить країна вважає тих проти кого ці міри вводяться ворогами.


тобто всі атомобілісти вороги бо для них розробили ПДД (або вводять додаткові ПДД) та створили контролюючі органи?

Співробітники ДАІ також є автомобілістами.
ПДД розроблено для усіх, не тільки для власників авто.
Інспектор ДАІ не може оштрафувати водія на нереальну суму.

Відкриєте малий бізнес, впровадите РРО власноруч, попрацюєте півроку, тоді буде цікаво послухати вашу думку. А зараз вона не варта нічого.
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