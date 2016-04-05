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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:16
stm написав: Letusrock написав: pesikot написав:
А десь в Європі є аналог РРО ?
Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
Оце люди живуть
Сколько ведомостей налом закрывают? Счёт выставляют и накладную и радостно берут нал ваши словаки? Инвойсами они работают, а в Украине как будивельник с аналитикой
звісно більшість коштів проходять через банк.рахунок. але суттєва частина проходить як готівкові розрахунки (!)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:17
mephala написав:
в церкву не ходжу бо то є бізнес а не те чим воно повинно було б бути.
А ти сходи, перш ніж щось писати
А якщо то бізнес, то чому там немає сплати податків
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 14 лип, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:19
vt313 написав:
Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.
У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині?
нічого він незнайде, і шукати небуде. Фірма працює собі в межах правового поля і ніхто їм палки в колеса не ставить як у нас
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:19
mephala написав: budivelnik написав:
Поясню далі
Якщо Законодавець вводить додаткові РЕПРЕСИВНІ міри - значить країна вважає тих проти кого ці міри вводяться ворогами.
тобто всі атомобілісти вороги бо для них розробили ПДД (або вводять додаткові ПДД) та створили контролюючі органи?
Да є більш наочний приклад:
- якщо в збройних силах введуть додаткові репресивні міри або для населення при мобілізації, то для ворогів чи що?
Будівельник інколи, як вигадає щось ..., а потім на цьому будує.
Розглядаючи вже тільки оце побудоване.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:21
pesikot написав:
А ви кажіть до кінця
Якщо у власників словацької фірми (або членів їх сімей, які нічим не займаються) з"явиться нерухомості на 6 млн ойро або більше, то буде буцигарня
а я хіба писав що там можна красти як у нас?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:21
pesikot написав: mephala написав:
в церкву не ходжу бо то є бізнес а не те чим воно повинно було б бути.
А ти сходи, перш ніж щось писати
я так зрозумів ти з свого досвіду ?
спочатку в церкву а потім на форум?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:22
vt313 написав: ЛАД написав: vt313 написав:
Этого, действительно, не понял.
Это примеры стран с неразвитой/недоразвитой промышленностью?
За красивою назвою, стоїть дешевий і низькокваліфікований труд.
Тому треба добре розбиратись що таке інвестиції в мікроелектроніку. Вони можуть бути шкідливі.
Для нас 1000 долл это достаточно приличная зарплата.
Труд там есть разныйю
Прикольно, что один человек мне пишет, что это "низькокваліфікований труд", другой говорит, что у нас нет квалифицированных специалистов для таких заводов.
Це країни де сфера послуг значно випереджає сферу промвиробництва. І, загалом, це країни, до рівня яких потрібно йти.
Эти страны пришли к развитой сфере услуг после
того, как создали высокоразвитую промышленность. Причём сильно после.
Грубо, якщо ми сгенеруємо в сфері послуг 500 млрд долл., то 50 млрд. ефективного промвиробництва прийдуть, типу, автоматом.
Якщо навпаки, то ці 50 млрд. так і залишаться, доки не стануть малоефективними
По-моему, именно наоборот.
Услуги можно оказывать после того, как произведены товары в достаточном количкстве.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:23
mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?
ага, серпом по РРО, але вчись в хотаба, там згідно його системи цінностей і уклоніст, і оптимізатор, і саботажник, і пацифіст, і колаборант, і пе і ге і жо і ще багато чого
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:23
Letusrock написав: vt313 написав:
Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.
У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині?
нічого він незнайде, і шукати небуде. Фірма працює собі в межах правового поля і ніхто їм палки в колеса не ставить як у нас
Шукати не буде, згоден. Порушень, так само як і у нас, чудес не буває.
А як вони це обходять?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:24
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