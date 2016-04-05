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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46254626462746284629>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:16

  stm написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:А десь в Європі є аналог РРО ?


Як приклад - тісно співпрацюю з словацькою фірмою яка має оборот біля 6 млн євро на рік - жодних РРО, і жодної виїздної перевірки за 8-10 років від створення.
Оце люди живуть

Сколько ведомостей налом закрывают? Счёт выставляют и накладную и радостно берут нал ваши словаки? Инвойсами они работают, а в Украине как будивельник с аналитикой


звісно більшість коштів проходять через банк.рахунок. але суттєва частина проходить як готівкові розрахунки (!)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:17

  mephala написав:в церкву не ходжу бо то є бізнес а не те чим воно повинно було б бути.

А ти сходи, перш ніж щось писати :)

А якщо то бізнес, то чому там немає сплати податків
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 14 лип, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.
У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині?


нічого він незнайде, і шукати небуде. Фірма працює собі в межах правового поля і ніхто їм палки в колеса не ставить як у нас
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:19

  mephala написав:
  budivelnik написав:
Поясню далі
Якщо Законодавець вводить додаткові РЕПРЕСИВНІ міри - значить країна вважає тих проти кого ці міри вводяться ворогами.


тобто всі атомобілісти вороги бо для них розробили ПДД (або вводять додаткові ПДД) та створили контролюючі органи?

Да є більш наочний приклад:
- якщо в збройних силах введуть додаткові репресивні міри або для населення при мобілізації, то для ворогів чи що?

Будівельник інколи, як вигадає щось ..., а потім на цьому будує.
Розглядаючи вже тільки оце побудоване.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ви кажіть до кінця
Якщо у власників словацької фірми (або членів їх сімей, які нічим не займаються) з"явиться нерухомості на 6 млн ойро або більше, то буде буцигарня


а я хіба писав що там можна красти як у нас?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:21

  pesikot написав:
  mephala написав:в церкву не ходжу бо то є бізнес а не те чим воно повинно було б бути.

А ти сходи, перш ніж щось писати :)


я так зрозумів ти з свого досвіду ?
спочатку в церкву а потім на форум? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:22

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:Этого, действительно, не понял.
Это примеры стран с неразвитой/недоразвитой промышленностью? :shock:


За красивою назвою, стоїть дешевий і низькокваліфікований труд.
Тому треба добре розбиратись що таке інвестиції в мікроелектроніку. Вони можуть бути шкідливі.

Для нас 1000 долл это достаточно приличная зарплата.
Труд там есть разныйю
Прикольно, что один человек мне пишет, что это "низькокваліфікований труд", другой говорит, что у нас нет квалифицированных специалистов для таких заводов. :)

Це країни де сфера послуг значно випереджає сферу промвиробництва. І, загалом, це країни, до рівня яких потрібно йти.

Эти страны пришли к развитой сфере услуг после того, как создали высокоразвитую промышленность. Причём сильно после.

Грубо, якщо ми сгенеруємо в сфері послуг 500 млрд долл., то 50 млрд. ефективного промвиробництва прийдуть, типу, автоматом.

Якщо навпаки, то ці 50 млрд. так і залишаться, доки не стануть малоефективними

По-моему, именно наоборот.
Услуги можно оказывать после того, как произведены товары в достаточном количкстве.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:23

  mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?

ага, серпом по РРО, але вчись в хотаба, там згідно його системи цінностей і уклоніст, і оптимізатор, і саботажник, і пацифіст, і колаборант, і пе і ге і жо і ще багато чого
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:23

  Letusrock написав:
  vt313 написав:Будь який пожарний інспектор знайде у цієї фірми стільки порушень, скільки захоче.
І повинен, згідно посадової інструкції, закрити фірму.
У нас це вирішується за рахунок хабаря. А в Словаччині?


нічого він незнайде, і шукати небуде. Фірма працює собі в межах правового поля і ніхто їм палки в колеса не ставить як у нас


Шукати не буде, згоден. Порушень, так само як і у нас, чудес не буває.

А як вони це обходять?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:24

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