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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46264627462846294630 ... 4632>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:27

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:
США викуповують у Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk у модифікації Phase III для подальшої передачі Україні.


війна Китаю з Тайванем відміняється?

ні, тільки тут те що шрот мало би і ти, а там високотехнологічне нове
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:28

  prodigy написав:
У четвер, 13 липня, у Василькові на Київщині поховають військового пенсіонера, генерал-майора Віктора Захарченка, який воював звичайним рядовим у підрозділі "Вовки Да Вінчі" легендарного Дмитра Коцюбайла, та загинув за загадкових обставин.


https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/podi ... oto/300765

Попробовал прогуглить "генерал-майора Віктора Захарченка".
Ничего не нашёл. Понимаю, что генерал-майор не такая уж величина, но всё же. Странно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:28

  Letusrock написав:звісно більшість коштів проходять через банк.рахунок. але суттєва частина проходить як готівкові розрахунки (!)

Когда мы с Вами откроем их развернутый фин отчёт уверенна суттєва частина Вам не покажеться столь суттєвой. Нал ведёт к понятию рабочего дня открытия и закрытия кассы и инкассации (далеко не бесплатной), что скорее проблема, чем радость.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:29

  flyman написав:
  mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?

ага, серпом по РРО, але вчись в хотаба, там згідно його системи цінностей і уклоніст, і оптимізатор, і саботажник, і пацифіст, і колаборант, і пе і ге і жо і ще багато чого


не знаю де той серп пройшов але ваша реакція показова.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:31

  mephala написав:
  flyman написав:
  mephala написав:flyman
логіка у вас топорна. чи може задів за живе?

ага, серпом по РРО, але вчись в хотаба, там згідно його системи цінностей і уклоніст, і оптимізатор, і саботажник, і пацифіст, і колаборант, і пе і ге і жо і ще багато чого


не знаю де той серп пройшов але ваша реакція показова.

ще було "концерва"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:33

От мені цікаво, чому пана mephala не турбує той факт, що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але пан mephala чомусь бачить зло лише в малому бізнесі :roll:
  mephala написав:логіка у вас топорна. чи може задів за живе?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:А як вони це обходять?


що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку).
Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:36

  ЛАД написав:Для нас 1000 долл это достаточно приличная зарплата.

Эти страны пришли к развитой сфере услуг после того, как создали высокоразвитую промышленность. Причём сильно после.

По-моему, именно наоборот.
Услуги можно оказывать после того, как произведены товары в достаточном количкстве.

Сегодня, да. Но через 5, 10, 20 лет, она уже маленькая. И становится тормозом.

Странно, Вы должны были помнить реформы Тетчер. Это не что иное, как деиндустриализация, очень высокоразвитой промышленной страны.

Как наоборот?
Допустим, мы (не важно как) раскачали стоматологические услуги.
Тогда производители материалов и оборудования зайдут в страну, это в их интересах.

А как их привлечь при отсутствии необходимого рынка, вопрос открытый.
Допустим, как-то привлекли. Продукция пошла на экспорт, само по себе наличие в стране этого производства не дает толчка для развития рынка услуг.
Просто потраченное время.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:37

  fler написав:От мені цікаво, чому пана mephala не турбує той факт, що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але пан mephala чомусь бачить зло лише в малому бізнесі :roll:
  mephala написав:логіка у вас топорна. чи може задів за живе?


ви знову за своє? "Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому"
обговоріть схеми великого бізнесу. я вам не даю чи що?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 лип, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну и в тему, но не в тему
В Украине могут повыситься цены на алкоголь: что подорожает больше всего
"Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности: рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение с 01.03.2022 ставок акцизного налога на алкогольные напитки размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – поясняют в Минэкономики.

Мы повысили акциз, но минимальную цену не изменили
Что мы будем делать ... конечно же .... повысим цену, бо акциз снижать нельзя

А потом будем искать нелегальные точки продажи спирта, а потом ещё чего

Бляха-муха, затраты на администрирование налога не должно превышать сумму этого налога
Проще, если собрали налог на 10 гривен, а на его сбор-проверки-суды потратили 10 или больше гривен, то это хрень, а не налог

Налоги платить надо!
Но уплата налога или акциза должна быть прозрачной и понятной
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 14 лип, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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