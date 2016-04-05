що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку). Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат
Порушення правил пожежної, технічної безпеки, і т.п.
Востаннє редагувалось vt313 в П'ят 14 лип, 2023 18:46, всього редагувалось 1 раз.
що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку). Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат
Порушення правил пожарної, технічної безпеки, і т.п.
fler написав:що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але чомусь бачить зло лише в малому бізнесі
Про лише в малому бізнесі там не було.
Але Різних точок зору багато. Є й така: нехай нагорі живуть не по законах, а внизу по законах. Щоб хоч внизу порядок був. Таке якийсь-то знавець намагався колись на державному рівні проштовхати, як проект розвитку. Почати знизу.
По суті всі "давайте почнемо з себе" є прихильниками такого підходу.
"Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности: рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение с 01.03.2022 ставок акцизного налога на алкогольные напитки размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – поясняют в Минэкономики.
Мы повысили акциз, но минимальную цену не изменили Что мы будем делать ... конечно же .... повысим цену, бо акциз снижать нельзя
А потом будем искать нелегальные точки продажи спирта, а потом ещё чего
Бляха-муха, затраты на администрирование налога не должно превышать сумму этого налога Проще, если собрали налог на 10 гривен, а на его сбор-проверки-суды потратили 10 или больше гривен, то это хрень, а не налог
Налоги платить надо! Но уплата налога или акциза должна быть прозрачной и понятной
батальон "податкова лють" за що буде фінансуватися?
detroytred написав:Є й така: нехай нагорі живуть не по законах, а внизу по законах. Щоб хоч внизу порядок був. Таке якийсь-то знавець намагався колись на державному рівні проштовхати, як проект розвитку. Почати знизу.
По суті всі "давайте почнемо з себе" є прихильниками такого підходу.
Ми напишемо ідеальні закони. І всі будуть ці закони строго і точно виконувати.
Цьому терміну вже більше 100 років, називається, - італійська забастовка. Або японська,- те саме, але з особливим цинізмом.