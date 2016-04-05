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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 462746284629463046314632>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:38

  Letusrock написав:
  vt313 написав:А як вони це обходять?


що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку).
Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат


Порушення правил пожежної, технічної безпеки, і т.п.
Востаннє редагувалось vt313 в П'ят 14 лип, 2023 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:39

В ЮАР просят пыню не прилетать на саммит БРИКС

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать... Мы были бы счастливы, если бы он не приехал", - заявил вице-президент ЮАР Пола Машатиле.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:41

  vt313 написав:
  Letusrock написав:
  vt313 написав:А як вони це обходять?


що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку).
Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат


Порушення правил пожарної, технічної безпеки, і т.п.

Пожежної ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:43

  fler написав:що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але чомусь бачить зло лише в малому бізнесі :roll:

Про лише в малому бізнесі там не було.

Але
Різних точок зору багато.
Є й така: нехай нагорі живуть не по законах, а внизу по законах.
Щоб хоч внизу порядок був.
Таке якийсь-то знавець намагався колись на державному рівні проштовхати, як проект розвитку.
Почати знизу.

По суті всі "давайте почнемо з себе" є прихильниками такого підходу.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:46

  pesikot написав:Пожежної ...

Вибачаюсь, виправлю. Згоден, це вже хабар. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:47

  pesikot написав:Ну и в тему, но не в тему
В Украине могут повыситься цены на алкоголь: что подорожает больше всего
"Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности: рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение с 01.03.2022 ставок акцизного налога на алкогольные напитки размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – поясняют в Минэкономики.

Мы повысили акциз, но минимальную цену не изменили
Что мы будем делать ... конечно же .... повысим цену, бо акциз снижать нельзя

А потом будем искать нелегальные точки продажи спирта, а потом ещё чего

Бляха-муха, затраты на администрирование налога не должно превышать сумму этого налога
Проще, если собрали налог на 10 гривен, а на его сбор-проверки-суды потратили 10 или больше гривен, то это хрень, а не налог

Налоги платить надо!
Но уплата налога или акциза должна быть прозрачной и понятной

батальон "податкова лють" за що буде фінансуватися?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:49

  vt313 написав:
  pesikot написав:Пожежної ...

Вибачаюсь, виправлю. Згоден, це вже хабар. :D

Та дрібниці це. Головне, що зрозуміло і не накшалт *кровосіся". Бо останнє занадто смішно.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:50

  detroytred написав:Є й така: нехай нагорі живуть не по законах, а внизу по законах.
Щоб хоч внизу порядок був.
Таке якийсь-то знавець намагався колись на державному рівні проштовхати, як проект розвитку.
Почати знизу.

По суті всі "давайте почнемо з себе" є прихильниками такого підходу.


Ми напишемо ідеальні закони.
І всі будуть ці закони строго і точно виконувати.

Цьому терміну вже більше 100 років, називається, - італійська забастовка.
Або японська,- те саме, але з особливим цинізмом.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:52

  detroytred написав:
  fler написав:що великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування? Це ж і порушення, і величезні збитки для бюджету! Але чомусь бачить зло лише в малому бізнесі :roll:

Про лише в малому бізнесі там не було.

Читати треба уважніше, але вам вибачаю, бо ви геть не в темі щодо оподаткування бізнесу в Україні.
fler
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vitaliiangel
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