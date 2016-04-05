detroytred написав:
Нема там протиріччя.
budivelnik написав: detroytred написав:
купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Прикольно
Ті хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагають
Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті
А чому подвійні стандарти?
Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)
А через два місяці той самий пише
Треба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..
А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінця
В противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції.
Тому що цей єралашик побудовано на різних аспектах різних дискусій.
Тому що *Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті* --- в такому розрізі в мене не було.
Стосовно призову теж два зовсім різні аспекти:Якщо розглядати з точки зору закону та доцільності --- то да, тому що визначають мобісти.
Якщо розглядати з точки зору справедливості --- то або жеребкування, або з родини 1 з 2, 2 з 4.
Що не так-то?
На відміну, де в тебе --- тільки ефективність з точки зору податків, які ти сплачуєш.
Накшалт - я плачу податків купу, тому нехай інші (менш ефективні за цим критерієм) служать.
А єралашики в тебе, тому що ти бездумно рядки ставиш та змішуєш, як заманеться. Логіку-то дивись.
Я ж не винуватий що ти бачиш тільки одну сторону проблеми.
А якщо так
1 Маю доступ до інформації по трьох волонтерських зборів коштів
2 1% по кількості найбільших платежів становить 20% суми збору
Наступних 2% по кількості становлять ще 10% суми збору
3 Наступних 27% по кількості - становлять 50% суми збору
4 Останніх 70% по кількості - становлять 20% суми збору.
Практично закон Парето
Спробуєм проаналізувати
Чому перших 1% дає 20% ( тобто платить в 20 разів більше ніж середньостатистичний)
Все просто в цього 1 % є два аргументи
перший - наявність коштів
другий - вдячність тим хто служить замість них
Це основні дві складові
Давайте уявимо що до нашої 1 млн армії - призвали 10 000 і всі ці 10 000 входять в цей 1%
Що станеться
Перше - розмір донатів для всіх 1 млн - впаде на 20%
Все просто
перше - прихід ресурсів зменшився бо призвали
друге- зникла мотиваційна частина вдячності.кому дякувати ? собі
От і виходить
В долярчиків на 1% збільшився шанс піти у відпустку
і на 20% зменшилась волонтерська допомога.
Це як?
Це доцільно? - як на мене ні
Це ефективно - як на мене також ні
Це комусь допоможе - також навряд.
То в чому справа?
АААА
В тому дебільному жупелі під назвою рівність/справедливість...ще й з додачею викривлення значення термінів адже рівний і справедливий це не тотожні значення...Так чому все таки постійно це тупе пугало зявляється на цих сторінках?
Все просто
Ті хто носяться з цим жупелом як дурний з торбою або трошечки примітиви з точки зору розумової діяльності, або закостенілі совки( які можуть бути розумними тільки у системі коли все ділять)
ПС
Чомусь совки думають що якщо поділити рівномірно -*то це справедливо і всім вистарчить.
Але історія доводить протилежне
Чим рівніше - тим ближче до голоду в північній кореї чи куби