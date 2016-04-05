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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46284629463046314632>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:56

У рамку та на стіну

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що війна в Україні не буде тривати роками з двох причин. Перша – Росія навряд чи зможе підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал, які в неї є. Друга причина – Байден сподівається, що складуться обставини, за яких президент рф путін вирішить, що не в економічних та політичних інтересах Російської Федерації продовжувати цю війну.
Разом із цим президент США підкреслив, що не може передбачити, як закінчиться війна. Однак сподівається, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі, й з часом це може створити можливості врегулювання шляхом переговорів.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:56

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:56

vitaliiangel
А что ты сказать-то хотел ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:58

  pesikot написав:vitaliiangel
А что ты сказать-то хотел ?

ровно то что ты прочитал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:00

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
А что ты сказать-то хотел ?

ровно то что ты прочитал

Reverse side of the medal
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
А что ты сказать-то хотел ?

ровно то что ты прочитал

я прочитал какое-то информационное гуано.
То есть, ты и сказал информационное гуано
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:07

  Letusrock написав:
  vt313 написав:А як вони це обходять?


що саме обходять, оплати готівкою? там дозволено (непамятаю який там ліміт чи помісячно чи сума чеку).
Наприклад якщо словацька фура заїде в Україну і тут їй відремонтують за готівку коробку передач на 2-3тис євро в еквіваленті, то при наявності української фактури, їхня податкова без проблем це визнає до витрат

Да, потому что будет счёт-фактура + чек по которому Васе безналом вернут эту сумму на карту. А не просто счёт-фактура. А не возьмёт Вася чек(РРО сформированный, ой) будет ему наука. Возьмёт только счёт-фактуру её оплатят безналом и попросят акт выполненных работ.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:08

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
А что ты сказать-то хотел ?

ровно то что ты прочитал

я прочитал какое-то информационное гуано.
То есть, ты и сказал информационное гуано

еще скажи что тебе не понравился стих который я тебе написал
или ты только на гауно эмоционально реагируешь?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 14 лип, 2023 19:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:08

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку.
Прикольно
Ті хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагають
Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті
А чому подвійні стандарти?
Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)
А через два місяці той самий пише
Треба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..
А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінця
В противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції.

Нема там протиріччя.
Тому що цей єралашик побудовано на різних аспектах різних дискусій.

Тому що *Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті* --- в такому розрізі в мене не було.

Стосовно призову теж два зовсім різні аспекти:
Якщо розглядати з точки зору закону та доцільності --- то да, тому що визначають мобісти.
Якщо розглядати з точки зору справедливості --- то або жеребкування, або з родини 1 з 2, 2 з 4.
Що не так-то?
На відміну, де в тебе --- тільки ефективність з точки зору податків, які ти сплачуєш.
Накшалт - я плачу податків купу, тому нехай інші (менш ефективні за цим критерієм) служать.
А єралашики в тебе, тому що ти бездумно рядки ставиш та змішуєш, як заманеться. Логіку-то дивись.
Я ж не винуватий що ти бачиш тільки одну сторону проблеми.
А якщо так
1 Маю доступ до інформації по трьох волонтерських зборів коштів
2 1% по кількості найбільших платежів становить 20% суми збору
Наступних 2% по кількості становлять ще 10% суми збору
3 Наступних 27% по кількості - становлять 50% суми збору
4 Останніх 70% по кількості - становлять 20% суми збору.
Практично закон Парето

Спробуєм проаналізувати
Чому перших 1% дає 20% ( тобто платить в 20 разів більше ніж середньостатистичний)
Все просто в цього 1 % є два аргументи
перший - наявність коштів
другий - вдячність тим хто служить замість них
Це основні дві складові
Давайте уявимо що до нашої 1 млн армії - призвали 10 000 і всі ці 10 000 входять в цей 1%
Що станеться
Перше - розмір донатів для всіх 1 млн - впаде на 20%
Все просто
перше - прихід ресурсів зменшився бо призвали
друге- зникла мотиваційна частина вдячності.кому дякувати ? собі

От і виходить
В долярчиків на 1% збільшився шанс піти у відпустку
і на 20% зменшилась волонтерська допомога.

Це як?
Це доцільно? - як на мене ні
Це ефективно - як на мене також ні
Це комусь допоможе - також навряд.
То в чому справа?

АААА
В тому дебільному жупелі під назвою рівність/справедливість...ще й з додачею викривлення значення термінів адже рівний і справедливий це не тотожні значення...Так чому все таки постійно це тупе пугало зявляється на цих сторінках?

Все просто
Ті хто носяться з цим жупелом як дурний з торбою або трошечки примітиви з точки зору розумової діяльності, або закостенілі совки( які можуть бути розумними тільки у системі коли все ділять)

ПС
Чомусь совки думають що якщо поділити рівномірно -*то це справедливо і всім вистарчить.
Але історія доводить протилежне
Чим рівніше - тим ближче до голоду в північній кореї чи куби
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:15

vitaliiangel
Скажу, что ты - педераст или маникюрщица

Выбирай, что тебе больше нравится
pesikot
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