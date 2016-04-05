Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:08

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку. купив пачку цигарок, профінансував ЗСУ. Це до того, що допомагають ЗСУ навіть курці та коли п'ють горілку. Прикольно

Ті хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагають

Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті

А чому подвійні стандарти?

Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)

А через два місяці той самий пише

Треба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..

А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінця

В противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції. ПрикольноТі хто пють оковиту - ті виходить ЗСУ допомагаютьТі хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнастіА чому подвійні стандарти?Може тому що один військовий пенсіонер на запитання чому він не воює відповідав що його фах зараз на фронті не потрібен , і ті хто призивають ті краще знають кого призивати( градація по кваліфікації/ефективності)А через два місяці той самий пишеТреба розглянути досвід США , коли вибирали жеребкуванням( і уточнює) при цьому не треба враховувати економічну ефективність в тилу..А все тому що не вміє розглядати питання від початку і до кінцяВ противному разі не писав би дві взаємовключних пропозиції.

Нема там протиріччя.

Тому що цей єралашик побудовано на різних аспектах різних дискусій.



Тому що *Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті* --- в такому розрізі в мене не було.



Стосовно призову теж два зовсім різні аспекти:

Якщо розглядати з точки зору закону та доцільності --- то да, тому що визначають мобісти.

Якщо розглядати з точки зору справедливості --- то або жеребкування, або з родини 1 з 2, 2 з 4.

Що не так-то?

На відміну, де в тебе --- тільки ефективність з точки зору податків, які ти сплачуєш.

Накшалт - я плачу податків купу, тому нехай інші (менш ефективні за цим критерієм) служать.

А єралашики в тебе, тому що ти бездумно рядки ставиш та змішуєш, як заманеться. Логіку-то дивись. Тому що цей єралашик побудовано на різних аспектах різних дискусій.Тому що *Ті хто продають оковиту - вже ніби й не такі вже білі і пухнасті* --- в такому розрізі в мене не було.Стосовно призову теж два зовсім різні аспекти:Що не так-то?На відміну, де в тебе --- тільки ефективність з точки зору податків, які ти сплачуєш.Накшалт - я плачу податків купу, тому нехай інші (менш ефективні за цим критерієм) служать.А єралашики в тебе, тому що ти бездумно рядки ставиш та змішуєш, як заманеться. Логіку-то дивись.

Я ж не винуватий що ти бачиш тільки одну сторону проблеми.А якщо так1 Маю доступ до інформації по трьох волонтерських зборів коштів2 1% по кількості найбільших платежів становить 20% суми зборуНаступних 2% по кількості становлять ще 10% суми збору3 Наступних 27% по кількості - становлять 50% суми збору4 Останніх 70% по кількості - становлять 20% суми збору.Практично закон ПаретоСпробуєм проаналізуватиЧому перших 1% дає 20% ( тобто платить в 20 разів більше ніж середньостатистичний)Все просто в цього 1 % є два аргументиперший - наявність коштівдругий - вдячність тим хто служить замість нихЦе основні дві складовіДавайте уявимо що до нашої 1 млн армії - призвали 10 000 і всі ці 10 000 входять в цей 1%Що станетьсяПерше - розмір донатів для всіх 1 млн - впаде на 20%Все простоперше - прихід ресурсів зменшився бо призвалидруге- зникла мотиваційна частина вдячності.кому дякувати ? собіОт і виходитьВ долярчиків на 1% збільшився шанс піти у відпусткуі на 20% зменшилась волонтерська допомога.Це як?Це доцільно? - як на мене ніЦе ефективно - як на мене також ніЦе комусь допоможе - також навряд.То в чому справа?ААААВ тому дебільному жупелі під назвою рівність/справедливість...ще й з додачею викривлення значення термінів адже рівний і справедливий це не тотожні значення...Так чому все таки постійно це тупе пугало зявляється на цих сторінках?Все простоТі хто носяться з цим жупелом як дурний з торбою або трошечки примітиви з точки зору розумової діяльності, або закостенілі совки( які можуть бути розумними тільки у системі коли все ділять)ПСЧомусь совки думають що якщо поділити рівномірно -*то це справедливо і всім вистарчить.Але історія доводить протилежнеЧим рівніше - тим ближче до голоду в північній кореї чи куби